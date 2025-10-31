魏哲家喊綠電有多少買多少 揭AI半導體成長命脈

（中央社記者張建中新竹31日電）人工智慧（AI）強勁需求驅動半導體產業高速增長，綠電攸關產業發展命脈，台積電董事長魏哲家日前喊出「綠電有多少，我們就買多少」，台灣半導體產業協會（TSIA）也表示，希望政府能夠做好未來供電規劃，提高供電穩定性，以及強化綠電供給，協助產業繼續成長。

AI與高效能運算需求強勁，加上進入科技產品外銷旺季，9月出口542.5億美元，為歷年單月第3高，年增達33.8%，為連續23個月正成長；進口418.6億美元，為歷年單月第3高，年增25.1%，反映全球AI供應鏈運作、國內出口衍生的備料需求，且購置半導體設備動能依然強勁，出、進口互抵後，9月出超124億美元。

廣告 廣告

財政部預估10月出口續呈年增態勢，估介於28%至33%，規模值落在528億至549億美元之間，且累計出口金額將提前刷新歷年新高，全年更有機會寫下「4季紅」紀錄。

隨著全球AI產業軍備競賽，大手筆投資已是常態，也帶動巨額電力需求。台灣半導體產業協會執行長吳志毅接受中央社採訪時表示，因應未來成長需求，半導體上、中、下游廠商將持續擴廠，電力需求也隨著同步增長，估計未來5年電力需求將逐年增加8%至10%。

經濟部長龔明鑫近日表示，台電已把發展AI可能的算力，包括民間、公部門部分，「至少在2032年之前大概都已經算進去」，希望所有電廠、尤其是天然氣發電廠可以如期如質上線的話，供電沒有問題；在2032年之後，還會有更長期的布局。

根據經濟部公布2024年全國電力資源供需報告，考量AI科技發展、美國對等關稅實施與深度節能計畫，估未來10年電力需求平均年增1.7%。吳志毅表示，儘管政府對於電力供應充足有信心，不過廠商依然高度關心未來電力供應是否足夠，希望政府對於未來供電能夠做好規劃。

半導體製造廠一天24小時不停運轉，一分鐘都不能缺電，吳志毅說，一旦跳電，儀器設備可能需要花不少時間調校，要提高供電穩定性，包括建置儲能系統、導入智慧電網。

晶片在製造過程中會消耗大量的電力，近年傳統電價不斷上升，促使製造業更積極投入再生能源採購，並與再生能源供應商攜手規劃中長期能源策略。國際客戶，特別是歐美半導體品牌廠，亦提高供應鏈再生能源比率要求，部分甚至已將「使用綠電」列為合作條件之一。

吳志毅表示，客戶的要求不同，但普遍要求2030年30%至50%的用電應來自再生能源。

為響應RE100全球再生能源倡議，台積電規劃2030年再生能源使用比率達60%，2040年將進一步達到100%的目標。環球晶承諾2040年旗下所有子公司達成100%使用再生能源目標，鴻海也訂下2040年實現全球廠區100%使用綠電目標。

隨著先進製程產能擴大，碳排放量同步增加，台積電面臨的淨零壓力加大，不僅積極進行新世代機台節能行動專案，並增加再生能源使用量。

台積電在新機台方面採用高效能設備，節能泵浦使用比率約99%，冷水機使用比率約98%。在耗電的極紫外光（EUV）微影設備方面，台積電也導入運轉排程最佳化設計，使單位時間內產能增加，每片晶圓用電量減少30%。

魏哲家在台積電今年股東常會強調，再生能源是台積電繼續努力方向，會盡量投資綠電發展，不只給台積電，也給供應商使用。台積電全力支持再生能源，成本會因此高一點，不過沒有關係，台積電對環保議題絕對關心，能夠買的綠電一定買。

據統計，目前半導體廠僅4%的用電來自再生能源。吳志毅說，廠商願意配合政府政策，多使用再生能源，不過供給不夠。

吳志毅表示，外國政府提供充足的再生能源及憑證，吸引廠商前往投資設廠。但業者希望持續根留台灣，應確保電力供應能夠支應需求，且具穩定性，協助產業持續成長。

國內最大半導體矽晶圓廠環球晶指出，再生能源正快速成長，不過綠電供應量與需求成長節奏尚未完全銜接，長期契約仍需時間成熟。

環球晶指出，電網與儲能基礎設施仍在強化中，穩定供電能力需逐步提升。市場制度仍在完善階段，企業在長期規劃上需要更明確的指引。

環球晶表示，期待政府與產業攜手，在現有良好基礎上持續完善電網韌性與跨區調度能力，同時希望政府、企業與綠電開發、售電業者協作的產業整合模式，讓再生能源能以更穩健方式支持台灣製造業的永續轉型。（編輯：楊蘭軒）1141031