魏哲家喊「國家利益最優先」謝金河讚：台積電已成護台航母





台積電15日舉行法說會，財信傳媒董事長謝金河表示，台積電董事長魏哲家交出一張比市場預期更好的成績單，從毛利率拉升到62.3%，單季EPS19.5元，全年淨利1.71兆，EPS66.25元，都是令人意想不到的好成績單。

謝金河說，法說會結束後，魏哲家特別邀請媒體負責人及重要主管餐敘，期間提到幾個重點：第一，台積電到美國設廠是因為有生意才去的，不是在政治壓力下，千萬不要說台積電掏空台灣；台積電裡有上萬名工程師，技術是搬不走的，台積電也不會變成美積電。

廣告 廣告

第二，隨著台積電獲利上升，他們將來在善盡社會責任會付出更大的努力！這些年從高雄氣爆，南部大颱風，花蓮地震到這次馬太鞍，台積電默默做了很多事。魏哲家對於台灣的大學教授薪水不如一個台積電的工程師耿耿於懷。

第三，魏哲家說，這些年台積電一直遠離政治，也不太和媒體接觸，現在地緣政治加劇，台積電也會努力和大家溝通。有人問到台積電股東利益優先，其次是公司員工，然後是社會責任，至於國家利益擺在哪裡？魏哲家嚴肅的表示：「國家利益要放在最上面！一直以來，台積電都奉行張創辦人的指示，台積電尊重台灣民選的領導人！」

謝金河提到，很多人常常說台積電是一個人的武林，但台股有30家逾千元的公司，有一半以上是台積電的供應鏈，台積電沒有大聲嚷嚷，默默為台灣產業在地化生根努力，這一點值得稱讚。

謝金河說，「魏董是一個有智慧的人，思慮周密，眼界深遠，他正在帶領台積電走向另一個新的未來，他認為Ai在賽道上的奔馳仍方興未艾，台積電的產能仍然不足，台積電又在亞利桑那增購土地。」

謝金河分析，到目前為止，台積電adr市值直逼1.8兆美元，已是全球第六大企業，台積電全年淨利也會在全球前10大行列，對照台股總市值3.35兆美元，台積電占了將近一半，這個重要性不言可喻。

「台積電就像是一艘航母，上面搭載著很多戰略艦及戰機，也是台灣安全的守護者。」謝金河說，而台積電法說會15日結束，行政院也緊接著在16日公布台美關稅定案的消息，而對於台灣半導體公司直接對美國資2500億美元，謝金河則說，「這個2500億美元的投資，台積電的1650億美元占一半以上，「台積電在關稅談判中又扮演護衞台灣的角色！」

（封面示意圖／翻攝謝金河臉書）

更多東森財經新聞報導



台美關稅確定15%不疊加 政院：獲232最惠國待遇

個股：多款遊戲推出，傳奇(4994)去年每股稅前盈餘2.28元

個股：國巨*(2327)完成日本芝浦私有化程序，持有100%表決權股份