魏哲家坦言「最擔心台灣電力供應」 經濟部打包票：絕對充裕不用怕
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，法人關注目前在AI產能上遇到的瓶頸，台積電董事長魏哲家指出，他首先擔心台灣的電力供應，有充足電力才能讓擴產不受限制，全球正建造大量資料中心，台積電也同樣關注美國的電供。對此，經濟部政務次長何晉滄回應，到2032年前台灣供電皆無虞，「不用擔心，我們的電力絕對是充裕的。」
針對台積電可能擴大對美投資，何晉滄表示，目前並沒有接到台積電提出相關規劃，應由公司對外說明為準，同時台積電的研發總部絕對會留在台灣，研發團隊是台灣最重要的競爭力來源，最先進的技術、產能及量產，一定會優先在台灣落地，有機會再向海外擴散。
對於魏哲家表達擔憂台灣的電力供應，何晉滄直言「大家不用擔心」，電力絕對充裕，經濟部每年都會進行未來10年的電力供需調查，並已將AI用電、先進製程的產能擴張等需求納入考量，根據去年底的報告，2032年前供電是不會有問題的。
而行政院副院長鄭麗君領軍赴美，做台美關稅最後的談判，何晉滄指出，台灣的明確目標就是爭取降低並不疊加稅率，特別是針對232條款的半導體等產品，能夠與競爭國相當或是更低關稅。
何晉滄提到，經濟部在「韌性特別預算」中有預留200億元，要等結果出來後，運用這筆預算協助傳產度過關稅與匯率等挑戰，也鼓勵傳產往新興產業發展。
