魏哲家帶黃仁勳吃担仔麵？ 驚吐「一句話」台中老店暴紅

台積電董事長魏哲家。圖／本報資料照片

台積電董事長魏哲家近日時常在台中出沒，除了11日晚間被捕捉到在台中南屯的鴨片館吃飯，近日又有一家担仔麵店披露，魏哲家經常來用餐，老闆還問他下次能不能帶輝達執行長黃仁勳一起來？對此，魏哲家幽默回應，引發網友熱議。

台中担仔麵總店在臉書粉專發文，表示魏哲家多次光臨自家店面，直言對方非常幽默、親切。用餐過後，他也開玩笑詢問，「魏董事長，是不是下次能約約黃仁勳一起光臨？」不料魏哲家豪邁地笑著回應，「好啊，那他要一樣的老位置喔！」，老闆喜笑顏開說沒問題。

担仔麵老闆強調，每當魏哲家蒞臨，大家都格外雀躍、深感榮幸。這份光臨對他們而言意義深遠，彷彿是一種溫暖的認可，非常感謝能「跟上了台積電魏哲家董事長的美食口袋清單列車」。

文章曝光後，網友紛紛留言稱，「恭喜老闆，看要不要去鳳凰城開一間」、「哇！難得遇到本人」、「我們太幸運，和護國神山的老闆是一樣的菜」」、「現在去台中擔仔麵，都要點和魏董事長一樣的菜色」。

據了解，台積電在中科台中園區二期園區擴建計畫已經逐步開始建設，將有四座廠房，初期投入資金高達新台幣1.5兆元，規劃為1.4奈米最先進製程生產線，預計能提供8000到1萬個工作機會，並於2028下半年量產。

