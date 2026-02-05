魏哲家憂供電台積電 龔明鑫：今年興達台中電廠將增520萬瓩

[Newtalk新聞] 作家苦苓今天（5日）在臉書粉專「苦苓愛說笑」以《懂的就懂》系列第三集發文，警告民進黨小心可能在2026年高雄市長選舉中失守高雄，他直指綠營昔日「提名一顆西瓜也會選上」的優勢已不復存在，不可掉以輕心。 苦苓指出，民進黨提名立委賴瑞隆出線後，其知名度與形象仍相當模糊。他親自詢問周遭高雄鄰居朋友，十人中有八人沒聽過賴瑞隆，即便知道他是立委，也僅停留在「小孩霸凌事件、後來沒事了」或「偽造文書、後來沒事了」等負面印象，缺乏明顯政績與強烈吸引力。要讓民眾全力支持他成為行政首長，難度極高，形容這是「阿婆生仔——真拚」。 相較之下，國民黨立委柯志恩蹲點高雄已久，形象正面且無重大缺點。她曾揭發「美環大峽谷案」而聲名大噪，競爭條件絲毫不輸賴瑞隆。苦苓強調，現任市長陳其邁施政滿意度高達75.5%，政績優異，但過去鄭文燦、林右昌等案例顯示，政績難以完全轉移給接棒人。若柯志恩能有效炒熱選情，加上民眾黨柯文哲站台助陣、韓國瑜大力相助（高雄韓粉仍潛伏待發），並在藍白合趨勢下團結在野力量，勝負將難以預料。 苦苓最後以2018年陳其邁爆冷落敗教訓提醒賴瑞隆，務必引以為戒，避免重蹈覆轍。他呼籲民進

新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 1 則留言