魏哲家憂台灣供電 經濟部：至2032年供電無虞

晶圓代工龍頭台積電今天(15日)召開法說會，董事長魏哲家坦言擔心台灣電力供應。對此，經濟部次長何晉滄下午回應，經濟部每年盤點未來10年電力供需預測，目前已盤點至2032年，在納入AI、先進製程擴廠需求後，可確保台灣供電無虞。

台積電董事長魏哲家在法說會上，面對法人提問時坦言，他擔心台灣電力供應，因為有充足的電力，才可讓台積電持續擴產，進而縮減供需落差，同時，他也透露正關注美國電力供給情況。

對此，經濟部次長何晉滄主持經濟部業務會報前受訪表示，電力是大家關心的議題，經濟部每年都會更新「全國電力資源供需報告」，以目前來看，至2032年供電都不用擔心。他說：『(原音)去年年底我們發布了未來十年供需調查，我們到 2032年用電是不會有問題的。這個部分我們也都把 AI 的用電的需求，還有先進製程產能擴增需求都已經納進來，所以大家不用擔心，我們電力絕對是充足的。』

根據經濟部2025年9月公布的最新版「全國電力資源供需報告」，預估白天因有太陽光電出力，可確保白天供電無虞；至於夜間則預估現在至2029年的夜間備用容量率約在11.3％到14.2%，2030年後因有更多機組上線，夜間備用容量率超出15%，供電更有餘裕。(編輯：宋皖媛)