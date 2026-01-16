魏哲家憂電力供應 能源股衝高台達電市值近3兆

（中央社記者曾仁凱台北16日電）台積電董事長魏哲家在15日台積電法人說明會中提到「擔心台灣的電力供應」，引爆能源、電力相關族群今天股價大漲，其中，電源大廠台達電飆出1135元新天價，市值逼近新台幣3兆元。

台達電今天盤中股價最高衝上1135元，終場股價上漲80元、收1125元，盤中與收盤股價雙雙創下歷史新高。台達電最新市值達2.92兆元，進逼3兆元大關，僅次台積電與鴻海，穩居台股市值第3高。

法人表示，不只台積電的半導體製程，隨著AI機房大量建置，用電量龐大，電力供應成為焦點。除了「創能」的電力基礎建設，「節能」也同樣重要。

台達電發言人周志宏先前表示，台達電在電源領域耕耘多時，電源系統轉換效率可達97%以上，為全球之最。別小看這幾個百分點，電源系統有時要經過好幾次轉換，尤其現在AI機房耗電量驚人，電源轉換效率重要性被凸顯。

周志宏說，根據能量守恆定律，電源轉換過程所耗損的電力，會轉換成熱能，等於又要用額外的電力去散熱，因此電源轉換效率變得更加重要，台達電將在其中扮演重要角色。

魏哲家昨天在台積電法說會中坦言，最擔心台灣的電力供應，「我需要充足的電力，這樣才能不受限制地擴展產能」。此話一出，激勵台灣能源、電力概念股今天股一片紅通通，除了台達電創下新高，綠能族群雲豹能源、森崴能源、泓德能源攻上漲停板；重電股方面，亞力亮燈漲停，華城、中興電收盤股價漲逾5%。（編輯：張良知）1150116