魏哲家承諾麵店找「這1皮衣男神」同桌！私下1要求曝

台積電總裁魏哲家11日晚間前往台中某知名烤鴨店用餐，雖然打扮低調，但仍被眼尖民眾認出，掀起一陣騷動，沒想到今（15）日又有另一間老字號麵店曬出與魏哲家的合照，並透露了當天與魏哲家的談話，過程中魏董事長竟承諾未來將帶「這1皮衣男神」前來用餐，並向老闆提出「這1私密要求」。





台積電總裁魏哲家日前因前往台中某餐廳用餐，掀起一陣討論。（圖／民視新聞網）





台中担仔麵總店今（15）日透過臉書發文，貼出老闆與魏哲家的合照，透露魏哲家已不是第一次前來用餐，表示他本人相當親切、幽默，在聊天的過程中，店家開玩笑表示「魏董事長，是不是下次能約約黃仁勳執行長光臨？」沒想到魏哲家竟大方笑著回應「好啊，那他要一樣的老位置喔！」店家見狀便一口答應，喊「沒問題！」。

魏哲家（右）承諾店家下次將帶黃仁勳（左）一同用餐。（圖／民視新聞網）





店家表示「我們很清楚，餐廳的定位較為傳統，並非走新穎潮流路線，又或者是點菜方式較沒有制式規則。往往是較有年紀的客人才會走進來的地方」，並透露每當看到魏哲家蒞臨時，全店都格外雀躍、深感榮幸，感性寫下「那份光臨對我們而言意義深遠，彷彿是一種溫暖的認可」，強調「對於許多經常回訪的老顧客，我們也都細心記下每一次的菜單與喜好，只為了在下一次相逢時，能再次好好款待」。

店家曬出與魏哲家合照，感性寫下「那份光臨對我們而言意義深遠，彷彿是一種溫暖的認可」。（圖／翻攝自臉書粉專《台中担仔麵總店》）





文章出爐後，立刻引發網友熱烈討論，「有台積電的加持一定大發特發、天天滿座」、「看要不要去鳳凰城開一間」、「難得遇到本人」、「我們太幸運，和護國神山的老闆是一樣的菜」、「現在去台中擔仔麵，都要點和魏董事長一樣的菜色」。





