魏哲家拜會日相高市早苗！將在熊本量產3奈米晶片

日媒證實，台積電已確定其在日本的熊本二廠將量產3奈米晶片，日本首相高市早苗今在首相官邸，會見台積電董事長魏哲家。

台灣晶片大廠台積電。（圖／路透社）

日媒《熊本放送》報導，魏哲家於當地時間今天上午11時（台灣時間上午10時），與高市早苗在首相官邸會面，並說明未來台積電在熊本縣菊葉町正在建設的熊本第二工廠，將大規模生產3奈米晶片的計劃。《產經新聞》指出，高市預計將傳達政府支持該項目的意願，因為該項目將有助於經濟安全。

《讀賣新聞》報導，台積電熊本二廠原訂去（2025）年10月正式簽約動土，2027年12月開始投產運作，專注於AI等高階應用市場的6奈米晶圓，日前傳出工程暫停，在於台積電因應AI熱潮帶動的高階晶片需求暴增，評估是否要讓熊本二廠改生產更先進的晶片。

報導指出，台積電熊本二廠原本投資規模為122億美元，生產6-12奈米半導體，而在改為生產3奈米晶片後，投資規模將達到170億美元，台積電也將與經濟產業省針對計劃的變更進行協商。

