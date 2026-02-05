魏哲家拜會高市早苗 稱台積電熊本2廠擬改採3奈米

面對鏡頭微笑合影，5日台積電董事長魏哲家拜會日本首相高市早苗，宣布台積電佈局日本再有重大進度。目前在熊本興建中的第2座晶圓廠，未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。

台積電董事長魏哲家宣布，「我很榮幸在這裡宣布一個日本熊本新的晶圓廠計畫，這個晶圓廠將採用台積電3奈米製程技術，在投產之後。」

日本首相高市早苗表示，「台積電進駐熊本正是我國所缺失的一環，它不僅能夠實現先進半導體的國內生產，同時還能帶來顯著的經濟效益，包括帶動一系列相關投資。」

台積電3奈米製程應用範圍廣、產能也緊張，2026年台灣廠預計再擴充到13到15萬片。至於熊本2廠，原定2025年10月正式興建，並在2027年12月開始投產6至12奈米製程；如今則評估導入生產3奈米製程，也將與日本經濟產業省針對計劃變更進行協商，而原先的122億美元投資，也可能增加為170億美元。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，「對於台積電來說，當然可以適時的去緩解客戶這方面對於3奈米的強勁需求，也可以從日本的熊本2廠來做及時的供應。當然對於日本來講，先前政府也希望台積電能夠以先進製程落地在日本，因為畢竟半導體是非常重要的一個戰略物資。」

台積電先進製程海外投資計畫腳步不停，只是被視為戰略物資的半導體，許多國家積極爭取。近日美國商務部長盧特尼克又再點名，把所有半導體製造都放在距離中國只有80英里的台灣，根本不合邏輯，因此美國的核心政策是「把半導體產業帶回美國」。

經濟部長龔明鑫回應，「台灣會不會空洞化？當然不會啊，因為台灣的投資沒有減少。2028年川普任內要40%，這個怎麼算我也算不出來。因為如果以現在第2個廠2027年才會蓋好，那第3個廠才開始要蓋，2028年就已經結束了。」

龔明鑫強調，台灣投資沒減少，先進製程最大部分依然根留台灣，先前預估2036年台灣與海外產能佔比8比2，不會改變。另外對於台積電熊本廠增加投資，經濟部投審會目前則尚未收到相關資料，會持續關注。

