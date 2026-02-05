魏哲家拜會高市，台積電正評估熊本二廠改採3奈米。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電表示，董事長暨總裁魏哲家於今日在與日本首相高市早苗會面時表示，台積公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。

魏哲家也在會中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

日本媒體報導，台積電已確定日本熊本二廠將量產3奈米晶片，投資額估計達170億美元，台積電高層預計今(5)日將前往首相官邸，直接向首相高市早苗報告這項計畫。

廣告 廣告

報導指出，台積電原計劃在熊本二廠生產6奈米至12奈米製程技術，投資規模為122億美元，日本政府已於2024年決定，將對台積電熊本二廠最高補助7320億日圓，台積電改推進量產3奈米，日本政府認為對強化日本國內半導體產能具有重大意義，因此，評估追加補助。

業界解析，日本過去長期停留在40奈米以上的成熟製程，台積電熊本二廠若導入3奈米製程技術，將使日本直接跳躍到具備生產AI晶片與高效能運算(HPC)晶片的能力，並達AI供應鏈自主供應，但問題是日本有幾家IC設計公司會採用3奈米製程呢？也就是日本開張一家高級店，但沒有客人上門，結果店可能難維持營運。

【看原文連結】

更多自由時報報導

輝達台灣總部落腳北士科後！外媒曝AI霸權沒說的關鍵真相

LTN經濟通》三星昔狂妄滅台計畫 幸張忠謀破解

台股收盤》面板、載板、記憶體滿血復活 指數收漲94點

讀賣：台積電敲定熊本二廠3奈米量產計畫 投資額170億美元

