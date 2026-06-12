魏哲家推遲赴美到屏科 賴總統：要見誰想得到吧？

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）總統賴清德今天與台積電董事長魏哲家出席屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮時表示，魏哲家原有公務要去美國，但留下來參加動土，「他要去見誰你們大概都想得到吧？」

屏東科學園區設有半導體供應鏈專區，由台積電統籌整體規劃，占地約28公頃，今天由台積電率領7家廠商舉行聯合動土儀式，雖然現場下起大雷雨，賴總統、魏哲家、屏東縣長周春米、國家科學及技術委員會主委吳誠文等人仍出席見證。

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賴總統致詞表示，屏科半導體供應鏈專區是台灣第一個半導體產業鏈專屬園區，今天動土等於是園區正式誕生，也代表屏東將迎接半導體產業，深信未來屏東進步可期。

賴總統說，今天的進駐不是只有台積電供應鏈，也代表台灣半導體產業鏈未來會更完整，更形成國家隊，未來全球布局更具有實力，也對台灣整體發展有莫大助力；台積電願意大力支持專屬園區，代表台積電深耕台灣的決心，台積電的心在台灣、根在台灣，台積電要去全球開枝散葉，台灣也會得到最大利益，應該為這歷史時刻感到開心。

賴總統提及，今天難得的是，魏哲家本來有公務要前往美國，但他拜託魏哲家親自參加動土典禮，表達台積電對屏東縣支持的決心、根留台灣的決心，魏哲家也二話不說就把美國的重要行程推遲，「他要去見誰你們大概都想得到吧？」（編輯：黃名璽）1150612