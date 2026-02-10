魏哲家提拔8戰將！王英郎、張宗生躋身台積電決策核心 接班、擴產藍圖一次看

全球晶圓代工龍頭台積電於今（10）日寫下企業史上的重要篇章，不僅公布2025年全年獲利突破新台幣1.7兆元、每股盈餘（EPS）高達66.25元的巔峰紀錄，更首度將董事會移師日本熊本廠召開。董事長暨總裁魏哲家在會中主導了近年規模最大的人事擢升案，一口氣晉升8位中生代主管進入決策核心。

這場會議不僅確立了台積電面對地緣政治挑戰的產能規劃，透過核准高達449.6億美元的資本預算，更向外界宣告「後魏哲家時代」的接班梯隊已正式就位，展現出穩定經營與技術領先的強大決心。

財務再攀高峰 EPS 66.25元與資本擴張雄心

根據台積電董事會核准的2025年營業報告書，公司在過去一年展現了驚人的獲利動能，全年合併營收約為新台幣3兆8,090億元，稅後淨利則來到1兆1,178億元、EPS高達66.25元。為了因應市場需求預測及技術開發藍圖，董事會核准了約449.6億美元的資本預算，將重點投入先進製程產能的建置、先進封裝的升級以及廠房興建工程。

此外，董事會亦決議核准配發2025年第四季每股現金股利6.0元，除息交易日訂為2026年6月11日，並規畫募集不高於新台幣600億元的普通公司債，以支應產能擴充及綠色支出之資金需求。

熊本董事會首例與中生代接班體系成形

本次董事會首度在具有戰略意義的日本熊本廠舉行，成為觀察台積電全球佈局的重要指標。媒體分析指出，這是繼前資深副總羅唯仁與林錦坤退休後，台積電規模最大的高階主管變動，涵蓋生產、研發、資材與業務等關鍵領域。

這批獲擢升的主管多為60歲左右的「中生代」，代表魏哲家在全面掌舵後，正加速建立新一代的經營團隊。為了強化全球布局的財務韌性，董事會也核准對子公司TSMC Global增資不超過美金300億元，以有效降低外匯避險成本，確保國際營運的穩健性。

營運戰將王英郎凱旋 亞利桑那救火成功與實戰威信

在獲晉升的四位資深副總經理中，王英郎被視為台積電不可或缺的營運支柱。他在2023年臨危受命，前往美國亞利桑那（Arizona）廠處理建廠延誤與勞資爭議等多重挑戰。媒體報導指出，王英郎以兩年內拚出一頭白髮的代價，成功帶領美廠量產輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片，並獲得執行長黃仁勳在首片晶圓上簽名見證。

王英郎服務超過20年，對台積電多代製程技術的量產具有傑出貢獻，更曾獲頒五次國家發明獎。他去年陪同魏哲家與黃仁勳在台南餐敘的身影，更進一步確認了他作為營運核心接班人的重要性，回台後他將全面接管晶圓廠營運事務。

技術之光張宗生 深耕三十載的先進技術落地推手

與王英郎地位一樣舉足輕重的，是同步晉升資深副總經理的技術權威張宗生。張宗生於1995年加入公司，擁有超過30年的研發與營運實務經驗，曾帶領晶圓十二B廠等多個重要廠區的技術開發與製造。張宗生被視為成功將先進技術導入生產的關鍵靈魂人物，不僅在2013年獲選為台積科技院士，更於2025年獲選為資深科技院士，表彰他在工程創新上的卓越成就。

張宗生在全球擁有52項專利，目前手握高毛利成熟製程與先進技術的關鍵研發方向，其深厚的技術底蘊與王英郎的營運執行力相輔相成，共同築起台積電在「後魏哲家時代」競爭力的兩大保壘。

研發防線與業務擴張 八大金剛全面進駐核心

除了王、張兩位指標性人物，此次高層異動亦展現出台積電對研發與供應鏈管理的全面強化。吳顯揚與葉主輝同步擢升為資深副總經理，兩人將持續引領先進製程向下探底，確保技術領先優勢。在副總經理層級中，資材管理組織的黃遠國獲晉升，代表其在供應鏈整合上獲得高度信任；田博仁與袁立本則分別負責新製程落地量產與先進技術的全球業務開發。

此外，曾參與5奈米與2奈米研發的林學仕亦升任副總經理。這群具備跨領域經驗的中生代幹部，將在6月4日於新竹舉行的股東常會後，正式扛起帶領台積電邁向全球化經營深水區的重任。