魏哲家早說過！ 英特爾18A製程效能傳遜於台積電3奈米上代

英特爾自家新產品用採18A製程生產，跑分還跑輸上一代用台積電3奈米生產的產品，台積電總裁魏哲家去年就預言，台積電3奈米效能比英特爾18A好。

英特爾已開始大規模量產18A製程晶片，並且號稱這一新的晶片節點將扭轉乾坤。然而，攸關英特爾生死關鍵的18A製程不僅傳出客戶只有自己而已，單核、多核表現也未見明顯提升。市場最新調查揭露，英特爾自家新產品用採18A製程生產，跑分還跑輸上一代用台積電3奈米生產的產品，業界示警「英特爾麻煩大了」，而台積電總裁魏哲家去年就預言，台積電3奈米效能比英特爾18A好。

根據美國財經媒體（CNBC）報導，英特爾在亞利桑那州的新晶圓廠Fab52已開始量產18A製程晶片，希望藉此追上台積電，但目前唯一的客戶就是英特爾自家產品，能否說服其他大廠下單代工，將關鍵英特爾這家晶片龍頭能否翻身。市場追蹤網站Techbang指稱，英特爾新一代Panther Lake處理器（酷睿Ultra 300系列）最近測試動作頻頻，但最新的跑分結果可能會讓不少粉絲大失所望。

半導體業界指出，英特爾核心處理器代號Panther Lake（包含 Ultra 7 365），被英特爾視為「重返榮耀」之作，運算晶片由英特爾採最先進的18A製程生產，採用High-NA EUV與背部供電新技術，相近於台積電的2奈米製程。不過，Geekbench流出的測試數據顯示，這款代號酷睿Ultra 7 365的新晶片在單核與多核效能上，竟然都輸給現有的Ultra 7 268V。

Ultra 7 365的單核得分為2451、多核9714，前一代的Ultra 7 268V，平均跑分有2639與10318，顯示新晶片效能不增反減，縮水約6%到7%。兩者都是4個效能核心加4個低功耗節能核心的配置，但Ultra 7 365目前的時脈最高只到4.7GHz，比起前代的5.0GHz矮一截。正式版上市的測試結果是否如工程樣品跑分，則還待觀察。

魏哲家去年年初對外資法人表示，台積電3奈米製程優於英特爾18A製程，台積電3奈米「不只好看、好名聲，還很實用」，性能、能耗和可靠度都勝一籌，技術持續領先。台積電與客戶緊密合作，專注製造不與客戶競爭，唯有讓客戶成功，台積電才能成功。英特爾現行Ultra 200系列運算晶片由台積電3奈米製程代工，因為當時英特爾自家20A製程良率進度未如預期，為了搶時程與市占率，選擇將核心運算晶圓外包。

業界認為，英特爾現在最重要的是18A製程，已經在內部晶圓廠跑了兩年了，即使前陣子延攬從台積電前資深副總羅唯仁也無濟於事，因整個製程的架構已確定，18A若良率起不來，英特爾後面的技術也不可能再發展了。如今市場再出現18A新品跑分不如3奈米前代的訊號，也讓外界更聚焦英特爾是否能在量產良率、產品效能與客戶導入上同時交出成績單。