魏哲家曝賴清德跟他說「遠大計劃」：以後不用再講缺土地、水電！努力讓台灣變成世界上最重要的地方

總統賴清德、台積電董事長魏哲家今（12）日同框出席「屏科半導體供應鏈專區動土典禮」，推辭美國重要公務行程來到屏東的魏哲家表示，總統剛剛跟他說了遠大的計畫，把所有水庫串在一起，他以後就不用再講說土地水電會缺；他並表示，對半導體的需求「希望一起努力，讓台灣變成世界上最重要的地方！」

魏哲家致詞時先說「總統，」此時他停頓後又說：「我要改變一下，最尊敬的總統」，他笑說，總統邀請他來這個特殊的場合，因為各位可能不知道，台積電今天小有成就，除了自己努力之外，其實有些供應鏈的合作夥伴，跟台積電一起打拼好幾十年，沒有他們、台積電沒有今天這樣的成就，感謝供應鏈夥伴，也感謝屏東縣政府可以提供土地，讓他所有供應鏈夥伴長遠發展，這對台積電非常重要。

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魏哲家並說，今天榮幸接受總統的邀請來此，看到下這大雨心裡覺得非常高興，上個月我還在想水怎麼辦、要不要啟動水車，他們一直都有準備，還好下了大雨，「剛剛總統跟我說他有遠大的計畫，把所有水庫串連在一起，我以後就不用再講說土地水電會缺！」

魏哲家又說，但台積電還是缺人才，希望屏東政府努力增加人口、教育容量，屏東的孩子才有足夠的數目支援台積電、台積電供應鏈夥伴；其實所有東西都離不開半導體，以後半導體需求是長長遠遠，對半導體的要求、台灣一定是最重要的地方，有供應鏈夥伴功勞，「希望跟我們一起努力，讓台灣變成世界上最重要的地方。」

魏哲家最後說，有政府的支持給了足夠的土地水電，台積電可以在此長足發展，「謝謝賴總統的領導，政府對我們的支持。」

（圖片來源：總統府）

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