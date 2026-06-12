魏哲家曝賴清德「遠大計畫」 串聯全台水庫未來不再談缺水電、土地

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半導體聚落正式進駐屏東，屏東科學園區今（12日）上午舉行「半導體供應鏈專區聯合動土典禮」。台積電董事長魏哲家致詞時透露，總統賴清德曾向他分享一項遠大構想，計畫將全台水庫進行串聯整合，讓未來產業用水更有餘裕，「以後不用再談土地、水電會不會短缺」，但仍直言目前最大挑戰在於人才供應。對此，總統賴清德也承諾，半導體產業所需的水、電、土地與人力資源，政府都已納入整體規劃，產業界不必擔心。

台積電下一關鍵是人才 魏哲家曝「總統有大計畫」

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魏哲家今致詞時表示，台積電今天小有成就，除了自己努力外，也是供應鏈合作夥伴一起打拚，如果沒有他們，台積電沒有這樣成就，也感謝屏東縣政府提供土地，讓供應鏈夥伴可以長遠發展，這對台積電非常重要。

他接著說，今天看到下這麼大的雨，心裡非常高興，上個月他還在想「水怎麼辦，要不要啟動水車」，其實一直都有準備，但還好下了大雨，剛剛總統也跟他提遠大計畫，要把所有的水庫都串聯在一起，這樣「以後不用再講土地水電會缺」。

「但還是缺人才」，魏哲家表示，希望屏東縣政府增加人口、增加教育能量，這樣屏東孩子才有足夠的數目支援台積電與供應鏈夥伴；以後半導體需求長長遠遠，對半導體的要求台灣一定是最重要的地方，有供應鏈夥伴一起努力，讓台灣變成世界上最重要的地方，「這也因為政府給足夠土地水電，讓台積電可以在這裡長久發展。」

台積電根在台灣 賴清德喊話：產業不用擔心資源

對此，賴清德回應「台積電的心在台灣，根也在台灣」，今天屏科半導體供應鏈園區正式動土，這是台灣第一個半導體產業鏈專屬園區，也是屏東的重要里程碑。

賴清德表示，這次進駐的不只是台積電，而是整個半導體產業鏈。未來，台灣的半導體產業鏈將展現更堅強的競爭力。

他也說，「我也特別和產業界報告，半導體所需要的水、電、土地、人力與人才，大家不用擔心。身為總統，我會率領行政院團隊，持續完善各項基礎條件，滿足產業發展需求。」

最後，賴清德表示，台灣有實力也有自信。歡迎更多企業投資、深耕這片土地。一起立足台灣、布局全球、行銷全世界。台灣的進步，不只嘉惠自己，也會為全球發展貢獻更多力量。讓我們繼續努力，讓台灣越來越好。

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