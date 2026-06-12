魏哲家曾嗆「沒用只是好看」中國機器人街頭乞討 網酸：彌補沒乞丐遺憾
財經中心／陳菀妤報導
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近年來中國在積極發展人形機器人，中製機器人曾經被台積電董事長魏哲家指出「沒用，好看頭而已」。近日中國社群網竟流傳人形機器人乞討畫面，讓中國網友直呼「乞丐都要失業了」。
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根據《自由財經》報導，今年3月台積電董事長魏哲家獲亞洲大學頒發名譽博士學位，他發表演說時曾提到中製機器人，他直言中國機器人跳來跳去、蹦蹦跳，「沒用，就是好看頭而已」，還提到機器人大腦95%是由台積電製造。
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反紫光奇遊團成員許美華對此表示，「魏哲家說得已經很客氣了」，魏哲家在演講中談到關於半導體技術應用在機器人的每句話都是業界公認的事實，也有不少分析師指出，中國的人形機器人尚未具備實用性，目前仍停留在娛樂性質。
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從今年4月在北京舉辦的亦莊半程馬拉松，也可窺見魏哲家所言真實，現場有300台以上的人形機器人參賽，結果卻變成了爆笑又驚悚的機器人「翻車大賞」，有的剛起跑就摔爛、有的跑一半摔倒再起不能，還有機器人跑去自撞護欄，更是讓中國網友都不挺，在網路上瘋狂嘲諷，
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近日網路瘋傳中國人形機器人街頭乞討的畫面，機器人手壓著一張收款二維碼，前方擺了一個碗，再度引起中國網友狂酸「彌補了現在街頭沒有乞丐的遺憾」、「壞了，現在連乞丐都要被取代了」、「以前擔心工作貝機器人搶走，現在機器人也出來討飯了」「路人給了錢應該要唱一首好運來啊」。
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Robots are already out on the streets asking for money in China pic.twitter.com/IYg7dVSN1V
\n— Eren Chen (@ErenChenAI) June 11, 2026
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