魏哲家會面日本首相高市早苗 台積電證實熊本二廠有望改3奈米



「護國神山」台積電（2330）一舉一動都備受國內外矚目，董事長魏哲家今天（5日）與日本首相高市早苗會面，令各界都十分好奇兩人相談重點為何。台積電稍早證實，位於日本熊本的第二座晶圓廠，未來可能會改採3奈米製程，以應對AI浪潮帶來的全球需求。

台積電表示，魏哲家除了感謝高市早苗外，也謝謝日本政府、熊本縣廳、菊陽町政府、以及當地社區的支持，也相信日本的半導體政策將為相關產業帶來顯著的預期效應。

據了解，台積電位於熊本的第一座晶圓廠早已在2024年底開始運作、量產，而第二座晶圓廠的工程也在進行中，不過在魏哲家與高市早苗會面後，熊本二廠可能會朝3奈米製程的方向進行，這也使得台積電未來的產能藍圖更加明確。

