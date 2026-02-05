魏哲家會高市早苗 擬在日產3奈米晶片

台積電日本熊本廠JASM。（圖：台積電提供）

全球晶圓代工龍頭台灣積體電路製造（TSMC）董事長暨總裁魏哲家今日拜會日本首相高市早苗，說明計畫在熊本縣興建日本首座「3奈米」最先進半導體量產基地；高市早苗在會中說，「令人感到非常振奮且深受鼓舞」並承諾，日本政府將持續與經濟產業省合作，針對此計畫提供必要的政策支援。





綜合日媒報導，魏哲家今日在日本當地時間上午11時與高市早苗在首相官邸會面，並說明未來台積電在熊本縣菊陽町正在建設的熊本第二工廠，將大規模生產3奈米晶片的計劃，投資額估計達170億美元

報導指出，台積電原計劃在熊本二廠生產6奈米至12奈米製程技術，但考量全球需求趨勢，決定轉向更高性能的半導體製造，預計將從原本的122億美元擴大至170億美元；日本政府原本於2024年決定，將對台積電熊本二廠最高補助7320億日圓，由於台積電改推進量產3奈米，日本政府評估追加補助。





對此，台積電稍早也發表聲明證實，董事長暨總裁魏哲家今日與日本首相高市早苗會面時說台積公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠，未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。





聲明提及，魏哲家也在會中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策，將為半導體產業帶來顯著的預期效益。







