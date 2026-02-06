魏哲家會高市早苗！許美華「看門道」：剛好打臉認知作戰對台積電的抹黑攻擊

2026年2月5日，台積電董事長暨總裁魏哲家（左二）與副總經理李俊賢（左一），於日本首相官邸與日相高市早苗（右二）、內閣官房長官木原稔會面。路透社



台積電董事長兼總裁魏哲家5日拜訪日本首相高市早苗，說明熊本二廠的3奈米生產計畫，高市同日晚間在社群發文直呼「令人振奮」，引發國際關注。對此，長期觀察台積電的「反紫光奇遊團」成員許美華5日深夜分析，魏哲家宣布日本熊本二廠直接進入3奈米，很多層面意義重大，不僅打臉最近「台積電變美積電」的抹黑攻擊，更讓日本本土的晶片製造壓力爆棚，她強調：「日本想跨入世紀產業AI供應鏈，跟美國一樣，終究還是要靠台灣的台積電、台灣的供應鏈。」

廣告 廣告

許美華5日深夜在臉書發文表示：「今天魏哲家跟高市見面，各種可愛照片瘋傳；這篇來講些業內看門道的話。」她談到，魏哲家宣布日本熊本二廠直接進入3奈米，很多層面意義重大；其中第一條，就是剛好打臉最近認知作戰對台積電的抹黑攻擊。因為台美關稅談判，很多造謠中傷都說，台積電是被美國政府逼著去設廠的，「美國掏空台積電」、「台積電變美積電」，「現在可好了，台灣跟日本可沒有什麼關稅談判，台積電直接宣布熊本二廠直奔3奈米，難道台積電現在變日積電了嗎？」

台積電董事長魏哲家5日前往日本首相官邸，會見日相高市早苗，並宣布熊本2廠規劃改採3奈米製程。取自日本首相官邸網站

許美華說，台灣跟日本沒有在談關稅，日本政府也沒有逼台積電去日本蓋先進製程產能，「但是，為什麼台積電要去日本蓋3奈米？」她解釋，這就跟台積電最近順應台美關稅談判需要，宣布要去美國擴大投資，加蓋五個先進製程產能的理由完全一樣。也就是，魏哲家過去一年多的口頭禪，AI/HPC需求暴增，產能不夠、不夠、不夠！而台灣的土地、電力、水還有人力等各種資源，真的已經塞不下台積電一路暴增的蓋廠需求了。

許美華直言，正因如此，台積電除了在台灣持續投資之外，真的必須走出去，尤其是為了回應當地客戶分散地緣政治風險的需求。她談到，台積電走出台灣，出去搶國際資源蓋廠，還有一點非常重要的戰略意義，就是直接衝撞、擠壓在地潛在競爭對手的生存空間。在美國設廠，直接綁定一堆美國大客戶，讓還在拼良率的英特爾哭不出來；在德國德勒斯登蓋28奈米專攻車用，讓當地IDM廢掉武功、直接斷了未來蓋新廠競爭的意念。

許美華指出，這次，魏哲家拜訪高市首相，宣布熊本二廠直攻3奈米，為高市團隊帶來振奮人心的消息；但是，對還沒有量產實績的日本國家隊Rapidus來說，可不是什麼好消息。台積電目前已經量產的熊本一廠，製程節點是12/16奈米與22/28奈米，屬於特殊成熟製程，以車用和工業半導體應用為主。本來熊本二廠原定的生產計劃是6-12奈米。但因為AI帶動的需求成長實在太過猛烈，台積電決定跳過成熟製程，直接宣佈熊本二廠的3奈米計劃。

台積電熊本子公司。取自TSMC

許美華強調，這將是日本國內首次的3奈米量產，所以日本高市政府非常振奮，高市首相隨後也在自己貼文中指出，「3奈米不僅用於資料中心，也是高市內閣列為戰略領域的AI機器人與自動駕駛所需的世界最先端半導體技術。」她還強調，「過去3奈米等級的最先進工廠集中設於台灣，如今能在日本設廠，對於強化半導體全球供應鏈韌性，以及日本經濟安全保障而言，具有重大意義。」因為熊本二廠從成熟製程直接升級3奈米，台積電的投資金額，也從122億美元拉高到170億美元。

許美華說，日本政府也展現誠意，表示要評估提高對台積電熊本二廠，原本最高7320億日圓的補助規模。因為日本本土的晶片製造，過去長期停留在40奈米以上的成熟製程，台積電將製程推進到3奈米，將使日本直接具備生產AI/HPC晶片的能力，日本政府認為意義重大，當然願意增加補貼，「See？這就是台積電走出台灣，去日本設廠搶日本的資源。」

日本半導體公司Rapidus社長小池淳義。路透社

許美華指出，至於一直被視為日本全村希望的Rapidus，肩負日本重返先進製程的任務，在台積電今天喊出熊本3奈米計劃之後，壓力肯定更大了。之前Rapidus宣佈直攻二奈米，其實市場就一直保持懷疑的態度。因為晶圓製造，通常都需要一代代推進。而Rapidus跳過好幾關先進製程節點，完全沒有打算經歷製程推進的學習曲線，就對市場宣示，要在2027年下半年開始量產二奈米晶片，客戶在哪裡還不知道，成功機率有多高，相信日本政府心裡也有很多問號。

許美華強調，不過，日本政府也不必太擔心，台積電已經宣布熊本3奈米，未來如果Rapidus的2奈米無法成功達陣，至少還有台積熊本撐著。日本想跨入世紀產業AI供應鏈，跟美國一樣，終究還是要靠台灣的台積電、台灣的供應鏈，「這點，難怪今天高市Sana醬看到魏哲家笑得那麼開心！」

更多太報報導

台積電熊本2廠為何突喊升級？ 專家：紓解3奈米客戶需求！順道壓制這家公司

魏哲家親提熊本二廠3奈米計畫 日相高市盼深化「雙贏」合作

魏哲家會見日相高市早苗 台積電證實熊本2廠評估升級改採3奈米