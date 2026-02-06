魏哲家會高市！她讚「行走的台灣大使」 首見川普超抖：找黃仁勳壯膽

財經中心／施郁韻報導

台積電董事長暨總裁魏哲家（左二）5日上午與日本首相高市早苗（右二）會面。（圖／翻攝自高市早苗X）

台積電董事長暨總裁魏哲家5日上午與日本首相高市早苗會面，台積電評估規劃熊本第2座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，消息登上NHK等多個日媒頭條。對此，科技評論者許美華大讚：「台積電董座魏哲家，現在根本是行走的台灣大使！」

許美華5日在臉書發文表示：「台積電董座魏哲家，現在根本是行走的台灣大使！繼去年三月進白宮跟美國總統川普、商務部長盧特尼克並肩開記者會；今天，魏哲家換成跟日本高人氣首相高市早苗平起平坐。」

許美華分析，魏哲家拜訪高市早苗，且台積電正規劃熊本第2座晶圓廠改採3奈米先進製程的好消息，這對正在為改選拼搏的高市無疑是個利多政績強心針。

許美華提到，去年3月魏哲家進白宮開記者會，當時川普邀請魏哲家進白宮開記者會，魏哲家緊相當張，找了好友黃仁勳一起去壯膽。沒想在會面前，烏克蘭總統澤倫斯基與川普、副總統范斯會面，雙方互嗆火藥味十足，最後大翻臉，川普直接把澤倫斯基「請」出去，因此川普跟魏哲家的記者會延後了幾天。黃仁勳後來有事無法陪魏哲家，魏哲家只好一個人硬著頭皮上陣。

許美華表示，魏哲家當時看到澤倫斯基在白宮跟川普大吵一架真的很緊張。當天，川普對魏哲家則笑容滿面，推崇台積電是家了不起的公司、魏哲家是偉大的企業家，沒有講什麼讓人接不下去的話，讓他鬆了一口氣。

許美華說，以上故事都是魏哲家自己講的，最後感性表示：「看到魏哲家帶著台積電、帶著台灣，走上世界舞台，與美、日領導人平起平坐，走到之前台灣人無法想像的遠方，一次次的歷史時刻，感動！」

