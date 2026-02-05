魏哲家會高市！官邸發合照：將提供全方位支援

日本首相官邸在社交平台發布高市與魏哲家的合照。（圖／翻攝自首相官邸臉書）





台積電董事長魏哲家，今天（5日）與日本首相高市早苗會面，洽談日本投資事宜。台積電證實，考量人工智慧帶來強勁需求，正評估規劃熊本第2座晶圓廠，未來可望改採3奈米製程技術生產。魏哲家赴高市官邸拜會，還帶了一本書，一拿出來逗得高市早苗笑哈哈。

台積電董事長魏哲家 vs. 日本首相高市早苗：「哈囉，歡迎來日本，很開心見到你，（我也是）。」

一見面就熱情握手，台積電董事長魏哲家來到日本首相官邸，拜會高市早苗，帶來這個重磅消息。台積電董事長魏哲家：「我很榮幸能在此宣布，在日本熊本推動一項新的超大型晶圓廠計畫。」

廣告 廣告

日本首相高市早苗：「AI和半導體是危機投資管理戰略領域，與貴公司的合作，正是這方面的示範案例。」

台積電證實，正評估規劃熊本第2座晶圓廠，可採3奈米製程。日本首相官邸隨即在社交平台發布高市與魏哲家的合照，大讚這項決策令人振奮，日本政府將提供全方位支援。

台積電董事長魏哲家：「順帶一提，（謝謝），我是高市女士的忠實支持者，而你在5年前寫的這本書，其實就已經非常支持，也談到台積電。」

魏哲家有備而來，帶了高市的書，當時高市就主張引進台積電赴日本投資設廠，才能帶動日本經濟，與重返半導體成長軌道。這本書也被視為台積電赴日投資設廠的「日本政治藍圖」。

長期以來，日本缺乏10奈米以下的先進晶片製造能力，如今台積電3奈米可能落腳熊本，也將補足日本技術缺口，對於經濟安保具有指標性意義。

《讀賣新聞》指出，因應製程升級，台積電投資規模也由122億美元拉升至170億。而日本政府除了確定的7320億日圓補助外，還將研擬追加銀彈，藉由跟台積電聯手，展現日本奪回半導體強權的決心。

更多東森新聞報導

金價創新高後慘跌 專家籲：盤整尚未結束

4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」

又有4檔飆股被關 處置股新名單曝光

