魏哲家會高市 談台積熊本廠3奈米計畫

台積電董事長魏哲家5日上午赴日本首相官邸與高市早苗會談。共同社等日媒報導，魏哲家談及，原定生產6奈米的台積電熊本二廠將升級為3奈米製程，若成真，將是日本國內首度生產此級距晶片。日本眾議院即將在8日改選，製程升級符合高市強化經濟安全的政見，是選情一大利多。

魏哲家在會談中指出，3奈米製程廣泛應用於AI與自動駕駛等多種領域，有助帶動地方經濟發展、奠定日本AI產業基礎。高市則回應，政府將半導體與人工智慧列為核心戰略產業，與台積電的合作是重要示範案例。她稍後發文表示，以台積電落腳熊本形成的產業聚落，已成為地方產業群聚政策的代表案例，相關經濟效益促成「矽島九州」的復甦。

相關報導指出，3奈米僅次於目前最先進的2奈米技術，現集中於台灣生產。儘管台灣官員與台積電多次強調最尖端製程將留在本土，但公司近年也在海外擴張，以緩解台灣在土地、電力等資源的壓力。台積電的調整有助分散風險，回應各國對晶片生產過度集中的憂慮，例如美國商務部長盧特尼克3日在智庫座談表示，晶片產能不能全部集中在「距離中國80英里」的台灣。

日本政府基於經濟安全考量，近年也持續擴充國內產能。另一方面，日本同步推動本土企業Rapidus，在美國IBM協助下研發2奈米晶片，北海道廠已在2025年春季試產，目標在2027下半年實現量產。

台積電的熊本縣菊陽町第一廠從2024年底開始運作，生產12至28奈米晶片，二廠尚在興建，原規畫生產6奈米製程，未來將改為3奈米。每日新聞指出，在本次調整後，該廠總投資額高達170億美元，日本政府已同意提供7320億日圓補助，且高市承諾提供協助，未來有增額可能。

日本眾議院將於8日改選，路透分析，高市個人支持度雖高於六成，但自民黨支持率明顯偏低，年輕選民投票率不穩、自民黨與公明黨分道揚鑣，以及極右翼參政黨的挑戰，都為選情增添變數。此外，若8日天氣寒冷，降雪嚴重可能壓低投票率，成為自民黨另一項威脅。

在此背景下，台積電擴大投資被視為高市的重大利多。彭博分析，相關計畫有助加速日本半導體升級，恰巧呼應高市強化科技與經濟安全的政策主軸，無疑是她「科技野心的大勝利」。《金融時報》亦評論，3奈米在大選前夕為高市注入強心針，成功強化高市「打造AI硬體強國」的施政方針。