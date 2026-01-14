魏哲家現身台中知名餐廳！ 合影曝「我常來」嗨翻網友

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

傳出美國對台關稅有望降至15%，但交換條件是台積電赴美加碼投資設廠，而正當全國關注之際，台積電總裁魏哲家近日則被捕獲在台中享受美食，老闆驚喜PO出合照，透露魏哲家自曝常光顧用餐，讓老闆直呼「太感動太大心」。

台中知名鴨片館老闆張學霖發文表示，魏哲家近日去店裡用餐不小心被發現，嗨翻客人搶著合照，不敢相信居然能遇到，魏哲家則回應「我常來啊，你們也常來鴨片館就會遇到我」，令張學霖一聽直呼「感恩世界級總裁12年來的照顧與加持。太感動太大心」；透露鴨片館也敬獻紫南宮錢母給魏哲家，預祝台積電「2026馬到成功，股市屢創高峰」。

廣告 廣告

貼文一出，網友也紛紛驚呼「原來CC常來我們南屯的鴨片館!我一直以為他都在新竹」、「摸到他的手，肯定旺到不行」、「連超A咖也去捧場了」、「貴客臨門，要發啦！」、「完蛋了以後更訂不到位了」、「魏總裁比紫南宮的錢母還有錢 老闆還是留著自己用吧」。

原始連結







更多華視新聞報導

傳台美關稅降至15%「台積電加碼投資」 柯文哲：不要變美積電

別被騙！ 台積電聲明：張忠謀夫婦.魏哲家「未經營FB」

曝台美關稅降至15%ㅤ紐時：台積電需赴美建廠

