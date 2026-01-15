魏哲家現身台中！餐廳慶生被認出 親切與民眾合影

台積電今（15）日舉辦法說會，美國設廠相關議題持續成為外界關注焦點。不過，在法說會前幾日有民眾發現魏哲家現身台中知名餐廳，意外被現場客人「野生捕獲」，引發一陣驚喜與騷動。

據了解，魏哲家12日低調與友人聚餐，席間坐在包廂內相當低調，直到結帳離開時，才被其他客人認出。現場民眾又驚又喜，紛紛上前要求合影留念，魏哲家也親切配合，毫無架子。

魏哲家現身讓餐廳客人又驚又喜。圖／翻攝自鴨片館臉書

餐廳店員表示，「他人很親切，很像爸爸」，餐廳老闆張學霖也說，「很親民、很低調，完全沒有架子」，老闆還特別送給魏哲家紫南宮馬年錢母，祝福台積電未來發展順利、持續穩健成長。

餐廳老闆贈紫南宮馬年錢母，祝福台積電未來發展順利。圖／台視新聞

台積電總裁是常客！ 店員：魏哲家低調親民沒架子

店家透露，其實魏哲家平均每2至3個月就會來用餐，是店內常客；而不只魏哲家，藝人陳雷、李千娜、蔡依林，以及許多政治人物也都曾簽名「到此一遊」。

許多藝人也都來過該間餐廳。圖／台視新聞

台中／葉嘉雯、黃致堯 責任編輯／蔡尚晉

