魏哲家用什麼樣的領導力，帶著台積電股價一路往上突破？

──當科技愈強，領導者愈不要裝英明

在張忠謀之後，魏哲家用什麼樣的領導力，帶著台積電股價一路往上突破1700的天價，成為全球第十大企業？

我看到的是，魏哲家多次在公開場合，親身示範了一種極其罕見、卻極其有效的領導方式：不裝英明。

因為在這個AI飆速的年代，領導者最容易犯的錯，不是看不懂技術，而是「假裝自己什麼都懂」。

一場沒有被媒體記錄的關鍵示範

在台大一場分享中，有人問魏哲家一個「大哉問」：如果別的國家想複製台積電，萬事俱全卻缺人才，台積電的人資策略到底是什麼？

廣告 廣告

這是一個典型「CEO一定要回答得很好」的問題。

但魏哲家的第一反應卻是：「這個我也不知道。」

他當場轉向台下，請新任人資副總何麗梅接手回答。沒有鋪陳、沒有補充、沒有事後圓場。

那一刻，他沒有扮演「全知的董事長」，而是清楚地告訴所有人：在專業之前，位置並不重要。

這一幕，比任何管理書籍都來得震撼。

因為真正的權威，不來自你懂多少，而是你知道「什麼不是你該懂的」。

魏哲家說了一段關鍵的話：

「我謹遵一個原則：不要忘了我是誰。」

他直白承認：

HR，他不如HR VP；

研發，他不如研發副總；

製造，他不如生產線主管。

而正因為如此，他需要所有人的專業，才能讓台積電這部極度精密的機器持續運轉。

這句「不要忘了我是誰」，乍聽像自我設限，其實是極高階的自我覺察。

在AI時代，工具愈來愈強，決策愈來愈快，領導者最危險的狀態，就是錯把「系統能力」當成「個人能力」。

AI會放大組織的力量，也會放大領導者的盲點。

不裝英明，其實是一種戰略

又有一次，在全國科學技術會議上，71歲的魏哲家一開場就說：「我有點緊張。」

他不只說一次，而是連說兩次。

他甚至自嘲：「大家可能誤會了，以為只要是台積電董事長，就一定學問很好，那只有姓張的時候才對。」

這不是客套，也不是玩笑。這是一種刻意管理期待的領導策略。

在張忠謀之後接班，外界無可避免地比較、放大、檢視。多數領導者會選擇硬撐、證明自己；魏哲家卻選擇先把話說清楚：我不會成為另一個張忠謀，我只會成為我自己。

這讓他從一開始，就脫離了「超越前任」的陷阱。

因為領導不是證明你比誰強，而是讓組織不必依賴你一個人。

為什麼這種領導，在AI時代特別重要？

因為AI帶來的，不只是效率，而是不確定性。

沒有任何一位CEO，能真正掌握所有技術細節；

也沒有任何一位領導者，能單獨做出所有正確判斷。

台積電之所以不怕技術快速變動，不在於某一位英雄，而在於它早已建立起「多專業、深分工、高互信」的組織系統。

魏哲家很清楚：難以複製的，是一整套不靠英雄撐起來的組織能力。

因為當組織複雜到一定程度，個人的英明，反而會成為系統的風險。



當科技愈強，人愈要謙卑

AI讓很多人焦慮，深怕自己跟不上。

但魏哲家示範的，恰恰是另一條路：

不是跑得最快，而是知道什麼不該自己跑；

不是裝得最懂，而是讓最懂的人站到對的位置。

在技術狂飆的時代，真正高明的領導，不是成為最厲害的人，而是打造一個不需要你裝厲害，也能持續前進的組織。

謝謝魏哲家為我們示範了在AI時代的領導學。