魏哲家直球對決》不怕英特爾！台積電怕這件事變「大災難」

英特爾（Intel）來勢洶洶，台積電卻把警訊指向另一端：電力供應是否充沛。在AI（人工智慧）需求大爆發、560億美元資本支出全速推進之際，「電力」成為台積電順跑的關鍵變數。

市場高度關注英特爾全力衝刺晶圓代工，是否動搖台積電的市占版圖。對此，魏哲家在法說會上回應相當直接，他形容這個問題「其實很簡單」，答案是「不擔心」。

「先進製程競爭不是靠砸錢就能追上。」他的理由也說得很白，從技術準備、設計導入、產品驗證到量產爬坡，往往需要3到5年的長週期，即使對手資本到位，仍難在短時間內改變供應鏈選擇。

難道台積電沒有對手？魏哲家笑道，當然有強勁對手，但「不低估，也不害怕。」因為30多年來，台積電始終在競爭中不斷成長。

真正讓台積電繃緊神經是「電」

相較談競爭對手時的從容，魏哲家談到電力，語氣明顯轉為嚴肅。他直言，自己「擔心台灣的電力供應」，因為只有在電力充足的前提下，台積電才能不受限制地擴展產能。

這番話，等於把焦點從製程競賽，拉回最基礎、卻最難快速補齊的條件，也就是「能源」。

在AI與HPC（高效能運算）訂單大量湧入、產線長時間滿載運轉的情況下，電力不只是成本問題，是攸關能否開足產線、兌現擴產承諾的先決條件。

魏哲家透露，他曾詢問雲端服務供應商（CSP），如何看待 AI擴張的限制，對方的回答讓他印象深刻。

這些客戶早在5、6年前就開始為AI資料中心規劃電力供應，包含發電、輸配電與備援系統，因此在他們眼中，「真正的瓶頸是晶片，而不是電力」。正因如此，客戶不斷直接向台積電敲門，要求更多產能支援。

但站在晶圓代工廠的角度，魏哲家卻得回頭盯著另一條供應鏈，像電力、渦輪機、發電設備、冷卻系統與機架配置，這些環節才是真正影響產能能否如期放大的關鍵。

560億美元砸下去 產線能不能全開才是關鍵

台積電重押先進製程與先進封裝，規劃2026年資本支出高達520至560億美元，創下歷史新高。

但魏哲家並未粉飾風險，他坦言若對需求與配套「一個不小心」，如此規模的投資，對台積電將是一場「大災難」。

因此，台積電內部採用極為嚴謹的產能規劃體系，從上而下與下而上雙軌評估需求，並與客戶提前2到3年共同規劃。只是，當擴產節奏全面加速，電力能否同步到位，已成為無法迴避的現實考題。

這場法說會，魏哲家替市場劃出一條新的分界線。英特爾代表的是「追兵型競爭」，需要時間；而電力，卻是「立即型限制」，一旦卡住，影響的不是單一製程，而是整個擴產節奏。

在AI浪潮下，半導體戰場不再只是誰的製程更先進，而是誰能同時掌握技術、資本，還有撐得起產線運轉的能源與基礎建設。

對台積電來說，真正卡住脖子的，從來不只是對手，而是能不能把產線「順跑到底」。