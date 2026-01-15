魏哲家直球對決》護國神山怕電力卡脖子 經部急回：6年內不缺電

AI（人工智慧）擴產全速推進，電力卻成為最大變數！台積電董事長魏哲家15日在法說會直言，擴產順暢的關鍵在「電夠不夠用」，一句話點出護國神山的真正隱憂。經濟部隨即上火線回應，經濟部政次何晉滄拍胸脯保證：「2032年前不會缺電。」

在台積電法說會上，法人關注AI需求爆發下的產能瓶頸，魏哲家坦言，台積電能否持續擴產、縮小供需落差，關鍵包括設備和製程，還有最基礎卻最敏感的「電力」變數。

經濟部急上火線 重申2032年前供電無虞

魏哲家話才說完，何晉滄隨即正面接球，強調政府早已將AI和先進製程擴產的用電需求納入整體規劃。「大家不用擔心，我們的電力絕對充裕。」何透露，政府已盤點至2032年，此前供電不會有問題。

根據能源署公布最新電力供需評估，白天在太陽光電出力支撐下，整體供電相對充裕；真正的挑戰在夜間尖峰。但政府也指出，2025年至2029年夜間備用容量率約維持在11.3％至14.2％，2030年後隨著更多機組上線，備用容量率可望超過15％，供電彈性可進一步拉高。

何晉滄也補充，未來電源開發仍會保留較寬裕的備用空間，以因應環評時程、地方溝通等不確定因素，確保整體供電安全與系統韌性。

對此，台電出面回應，配合政府滾動檢討全國電力供需，確保產業發展所需電力，並強調讓電真正送到用戶端，關鍵除了發電量，還包括電網建設與電源開發速度，呼籲社會各界支持加速電源與電網建設。

能源問題 成為全球AI擴產的大罩門

值得注意的是，魏哲家並非只憂心台灣電力。他在法說會中也提到，全球正加速興建大量資料中心，電力供給已成為各國共同面對的課題，台積電同樣密切關注美國的電力狀況。

這也讓這場「缺不缺電」的討論，從單一政策問題，升級為AI與半導體產業的全球結構性挑戰。當AI伺服器、先進製程同步推升用電需求，電力不再只是配套，而是決定擴產速度與規模的核心條件。