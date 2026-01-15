魏哲家直球對決》AI需求旺 「3大關鍵」支撐台積電砸560億美金投入2奈米

台積電今（15）日召開法說會，針對市場關切「AI是否出現泡沫化」的疑慮，董事長魏哲家態度明確指出，AI需求並非短期炒作，而是如同當年網際網路，將成為橫跨多年的結構性成長趨勢。為因應AI強勁需求，今年台積電的資本支出將提高至520億至560億美元之間（約新台幣1.64兆元至1.76兆元），高於去年409億美元（約新台幣1.29兆元）以持續投資支持客戶成長。

資本支出擴張 魏哲家坦言「很緊張」

面對高額資本支出，是否埋下泡沫風險的疑慮，魏哲家坦言「很緊張」，如果規劃不慎會是場災難，但證據顯示需求是相當強勁。不僅客戶的訂單足以證明，台積電的業務量也增加，而且在財務回報上也看得出來。魏哲家也開玩笑表示，有確認客戶的財務狀況「老實說，他們甚至比台積電還要有錢。」

3大關鍵支撐擴大投資

魏哲家進一步提出三大理由，說明台積電今年資本支出擴張的合理性。首先，雲端服務供應商（CSP）客戶財務結構穩健，台積電已針對其投資回報進行深入查核。其次，AI加速器需求持續供不應求，客戶頻頻要求增加產能，以支撐其業務發展。第三，台積電內部已導入AI優化製程，生產力可提升約1至2％，這些都是台積電敢於擴大資本支出的根本原因。

資本支出再創高 重點投入先進製程

因應強勁需求，台積電宣布2026年提高資本支出，最高達560億美元，其中約7至8成投入先進製程，重點投入2奈米（N2）量產，其餘則配置於先進封裝（如CoWoS、SOIC）與特殊製程。這樣的資本配置，等同宣示台積電選擇用更快的投資節奏，持續拉開與競爭對手的技術差距。

先進封裝布局方面，台積電財務長黃仁昭指出，預期今年先進封裝營收占比可超過10%。未來5年先進封裝的成長速度會加快，台積電會持續投資先進封裝項目，以因應客戶對高階AI晶片封裝產能的龐大需求，成為支撐AI效能的另一關鍵支柱。

2奈米吸引力強 低功耗與高效能成誘因

台積電提到2奈米已經開始量產，但大量的營收貢獻會發生在下半年，由於客戶詢問熱度極高，甚至需提前2至3年規劃產能。

針對2奈米進度與客戶轉進動能，魏哲家表示，客戶主要看重更低功耗與更高運算速度，特別是手機與PC應用，效能提升相當明顯，強調2奈米對營收與技術布局將具備實質貢獻，目前正依計畫穩定推進。

台積電坦言，新製程爬坡將對全年毛利率造成約2％至3％的稀釋，折舊費用年增幅度將達雙位數。不過，隨著良率與產能規模放大，2奈米有望在2026年內達到公司平均毛利率水準。

展望2026年，魏哲家有信心強勁的AI相關需求，在台積電領先的特殊製程與先進封裝的技術下，「今年將是台積電另一個強勁的成長年，預估年營收以美元計價，將成長接近30％」。