魏哲家稱電力供應成擴產瓶頸！重電與能源股迎來重大利多

台積電董事長魏哲家日前於法人說明會中表示，儘管AI需求持續強勁，但台灣的電力供應正成為擴產的主要瓶頸。他強調，若電力不足，將影響產能的進一步擴展。此番言論迅速引發市場熱議，資金快速湧入「AI電力鏈」相關產業，帶動重電與能源族群股價大幅上揚。

在AI算力需求激增、美國宣布將對台灣進口關稅調降至15%的雙重利好下，相關產業迎來結構性成長機會。外資機構高盛證券指出，隨著AI技術的發展，全球資料中心的用電量預計在2022年至2030年間將暴增160%。目前，美國的資料中心用電量已占全國總量的4%，預計2026年將提升至6%。由於美國電網老化且設備產能不足，未來可能進一步增加對外採購，台灣的重電產業因此被視為受益者。

其中，華城、士電、中興電等指標企業在這波浪潮中表現亮眼。華城去年第四季成功打入美國德州「星際之門」計畫，成為首期變壓器的指定供應商，並透露第二期訂單有望到手。公司目前的訂單能見度已延伸至2028年，部分產品甚至可看到2030年。此外，士電和中興電也在台灣電力基礎建設計畫中受益，兩家公司均預計在未來數年內大幅提升產能，以應對市場需求。

另一方面，台美關稅調降的消息也為傳統產業注入信心。機械、工具機、手工具與重電等行業最為受益，業者普遍認為，新稅率將有效降低成本壓力，並改善毛利結構，進一步提升競爭力。

國泰證券表示，AI仍是市場的長期投資主軸，隨著資料中心的快速擴建，電力與基礎建設需求將持續擴大，相關企業具備中長期投資價值。然而，專家也提醒投資人需注意相關企業可能面臨的資本支出增加及負債比上升等風險。

