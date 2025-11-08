魏哲家稱5兆男 黃仁勳致謝台積電：你們幫我蓋輝達

（中央社記者江明晏台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身台積電運動會，台積電董事長魏哲家以「3兆男」變成「5兆男」介紹黃仁勳，黃仁勳則對台下員工說，30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。

黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，快閃停留台南5小時後趕赴台北，並在今天以貴賓身分出席台積電運動會，預計在台灣停留時間一天半，這也是他今年第4度訪台。

2025年台積電運動會今天上午8時30分在新竹縣立體育場登場，黃仁勳在8時10分左右與台積電董事長魏哲家一同進場，現場掀起一陣歡呼。黃仁勳在主舞台上與台積電高層交談、欣賞開場表演、運動員進場、點燃聖火等環節。

魏哲家介紹黃仁勳時說，去年尊稱他「3兆男」，今年他身價又增加，變成「5兆男」。

9時30分左右，黃仁勳以貴賓身分用中英文雙聲帶致詞，開頭就向台下大喊「我的台積電好朋友，你好」，並邀請呼口號「誰愛台積，我愛台積」，掀起台下員工一片歡呼，展現十足的親和力。

黃仁勳表示，很高興來參加台積電的運動會，「CC（魏哲家）叫我講國語」，但由於不流暢，要慢慢一點點講。他說，30年前輝達和台積電都是小公司，經歷了30年，「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」、「上讚（台語）」。

他表示，台積電員工是台灣的驕傲，也是世界的驕傲，非常感謝台積電的幫助，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。

他說，兩個公司那麼大，那麼重要，有很多事要做，「我知道你們很辛苦，很認真工作，我要說謝謝」。

台積電創辦人張忠謀今天缺席運動會，但黃仁勳特別表達對張忠謀的感謝，他說，38年前，台積電還是一家新創公司。32年前，輝達也是一家新創公司，張忠謀幫助了他。

黃仁勳說，大約30年前，張忠謀邀請他來台積電參觀，那是他離開台灣，在美國長大後第一次回到台灣，今天也很想念張忠謀，希望他一切安好，會盡快去拜訪他們。（編輯：楊蘭軒）1141108