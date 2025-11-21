魏哲家美國獲頒羅伯特諾伊斯獎 神秘嘉賓曝

財經中心／廖珪如報導

台積電前董事長劉德音出席現任董座魏哲家獲獎場合。（圖／資料照台積電提供）

台積電董事長暨總裁魏哲家今（21）日天在加州聖荷西獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。他表示，這個獎項不僅是頒給他個人，他要獻給台積電團隊，能跟台積電眾多優秀夥伴一起共事，他感到非常榮幸。美國半導體產業協會（SIA）今天在加州聖荷西舉行羅伯特諾伊斯獎頒獎晚宴。台積電董事長暨總裁魏哲家、台積電前董事長劉德音今年共同獲獎，並親自出席頒獎晚宴。這座獎項象徵半導體界至高榮譽。

據瞭解，今天現場相當溫馨，依據該協會說明，此次博通執行長陳福陽先介紹劉德音，劉德音於致詞6-8分鐘然後頒獎。陳福陽再介紹魏哲家，魏哲家也致詞6-8分鐘，兩位得獎人之後與SIA新任董事會主席蘇姿丰（AMD執行長）以及SIA總裁兼執行長John Neuffer等人合照。隨後由蘇姿丰主持，劉德音與魏哲家對談，從創辦人張忠謀博士創立的台積電的成功商業模式、談到半導體人才培育。此次頒獎晚宴是多年來參與人數最多的一次。

台積電官方社群帳號也更新提到，很榮幸能一同慶祝台積公司前董事長劉德音博士，以及台積公司董事長暨總裁魏哲家博士榮獲半導體產業協會（SIA）頒發的羅伯特．諾宜斯獎（Robert N. Noyce Award）。這項殊榮意義非凡，台積電的創辦人張忠謀博士也曾在2008年獲頒此傑出獎項。此獎項表揚了台積公司獲獎主管富有遠見的領導能力和卓越貢獻，他們的貢獻不僅塑造了台積公司，也支持了全球半導體產業的發展。

此外，這也反應了台積公司在釋放創新和拓展技術疆界方面所做的持續努力和堅定承諾。此外，台積電亦衷心感謝客戶；客戶的信任和堅實的合作夥伴關係，是台積公司能取得如此成就的關鍵。三位富有遠見的思想家，齊聚一堂：在今晚的主題演講中，蘇姿丰博士與羅伯特．諾宜斯獎的得獎者－魏哲家博士及劉德音博士一同出席晚宴。

