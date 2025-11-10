魏哲家腳上「台積電神鞋」曝光！竟出自高雄MIT製鞋廠

生活中心／張予柔報導



台積電上8日在新竹體育場盛大舉辦年度運動會，現場星光熠熠，不僅董事長魏哲家親自坐鎮，AI晶片教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也驚喜現身，掀起全場高潮。然而，除了這對科技巨頭的罕見同框外，魏哲家腳上一雙黑白相間、印有紅色「tsmc」字樣的運動鞋，意外成為全場最吸睛的亮點。





魏哲家穿上「台積電logo鞋」於台積電運動會亮相，親曝開賣時間「明年一定會買的到」。（圖／民視新聞）

這雙黑白色鞋側印有台積電英文縮寫「tsmc」，配上紅色線條點綴，科技感十足。魏哲家在活動中被問及這雙鞋的來歷時笑著透露，這是他參加公司海外聚會時收到的禮物，至於哪裡可買到？他更親口預告「明年一定買得到」。一句話立刻引起網友熱議，紛紛留言「想搶先預購」、「穿上就能有工程師Buff」。





這雙大家關注的鞋來自高雄在地品牌，一針一線都藏著「MIT 製鞋魂」。（圖／翻攝自臉書粉專《PUHU 彪琥》）

這雙外界關注的運動鞋，其實來自高雄在地品牌。品牌廠商事後在臉書發文激動表示，看到魏哲家穿著自家設計的「台積電主題鞋」現身時，「我們真的忍不住激動了一下」品牌透露，這雙鞋早在2018年就以滿滿敬意和熱情向台積電提案，當時希望能打造台積電的專屬鞋款，雖然未被採納，但這份心意始終留在團隊心中。沒想到七年後，竟在董事長腳上看到，「那一刻我們只覺得驚喜又感動，彷彿命運在告訴我們：當你真心想做一件事，它終會在對的時刻發光」。

品牌廠商附上當年的設計圖與樣品照跟大家分享。（圖／翻攝自臉書粉專《PUHU 彪琥》）

品牌廠商指出，這雙鞋在高雄工廠100%在地製造、專屬訂製，一針一線都藏著「MIT 製鞋魂」，同時附上當年的設計圖與樣品照跟大家分享，並把這份榮耀給屬於每一位相信台灣製鞋力量的人。







