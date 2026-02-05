魏哲家與高市早苗會面！手拿她的著作化身書迷 書裡寫了什麼？

台積電董事長暨總裁魏哲家與日本首相高市早苗會面時，秀出高市早苗的著作。（翻攝自X@JPN_PMO）

台積電董事長暨總裁魏哲家今日與日本首相高市早苗會面，會中魏哲家指出，正在評估將熊本二廠的製程升級至3奈米，同時魏哲家也秀出高市早苗著作《邁向美麗、強韌、成長的國家：我的日本經濟強韌化計畫》，儼然化身書迷。

台積電董事長暨總裁魏哲家今日與日本首相高市早苗會面，魏哲家在會中向高市報告，正在評估將熊本二廠的製程升級至3奈米，日本本土將迎來史無前例的3奈米生產，對於日本半導體產業振興有巨大影響，值得關注的是，魏哲家在會中突然秀出高市早苗的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家：我的日本經濟強韌化計畫》（暫譯，美しく、強く、成長する国へ。―私の「日本経済強靭化計画」）。

這本書出版於2021年，當時高市早苗首次競選自民黨總裁，書中闡述他的政治觀點，她強調「日本經濟韌性計畫」，其中提到要引進台積電等廠商到日本投資設廠，才能重新帶動日本半導體和日本經濟。

如今，台積電熊本一廠已經在2024年順利量產，熊本二廠也有望從6奈米升級成更先進的3奈米製程。



