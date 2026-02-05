魏哲家見高市早苗 台積擬熊本二廠改3奈米

▲日本首相高市早苗今（5）日上午與台積電董事長暨總裁魏哲家會面，將說明台積電在熊本量產3奈米先進半導體的計畫，對此，台積電證實。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 日媒報導，日本首相高市早苗今（5）日上午與台積電董事長暨總裁魏哲家會面，將說明台積電在熊本量產3奈米先進半導體的計畫。對此，台積電今天也證實，魏哲家與高市早苗會面指出，正規劃熊本二廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。

日本政府宣布，高市早苗在今天上午11時（台灣時間上午10時），在首相官邸與魏哲家會面。會談內容預計將談及台積電在熊本縣菊陽町的熊本二廠事業內容，可能將說明日本國內首見的3奈米先進半導體量產計畫。

對此，台積電今日回應，「魏哲家博士今日在與高市早苗會面時表示，台積公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。」

台積電表示，魏哲家也在會中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

日本讀賣新聞報導，日本政府先前已決定為熊本二廠提供最高7320億日圓（約新台幣1478.53億元）的補助。日本政府認為，台積電這項最新計畫對大幅強化日本半導體製造能力意義重大，將研議提供額外支持。

