魏哲家見高市早苗！ 宣布台積熊本二廠直攻3奈米

台積電董事長魏哲家和日本首相高市早苗見面，宣布在熊本興建中的2廠將改採3奈米製程，投資規模也提升到170億美元，相當於台幣5387億，主要就是因為AI，讓先進製程需求太旺了！

台積電董事長魏哲家和日本首相高市早苗在東京碰面，宣布台積電熊本2廠原先規劃要做6到12奈米晶圓，現在直接導入更先進的3奈米製程。台積電董事長魏哲家：「我們相信這座廠會進一步貢獻當地經濟成長，以及最重要的為日本AI業務打下基礎。」

當然就是因為AI需求太強，技術製程升級，投資規模也將從原本預計的122億美元，大幅飆升到170億美元，將鎖定AI數據中心、自駕以及機器人等尖端領域。半導體專家曲建仲：「雖然日本有培植自己Rapidus，但是那個量產的時間還要再等，所以現在有台積電去生產3奈米的製程，那一方面解決台積電客戶的需求，那一方面也讓日本有最先進的半導體製程。」

即便日本本來有國產Rapidus，但2奈米量產時間最快也要等到明年，如今台積電直接宣布2廠進攻3奈米，這等於將填補日本在最先進半導體製造上的空白。而台積電不只加速海外布局，台灣大本營嘉義也傳出好消息，嘉科二期環評通過，當地未來將創造年產值2100億，創造3500個就業機會，將成台積電全球最大的先進封裝基地。

半導體專家曲建仲：「先進製程的產品都需要先進封裝配合，所以台積電現在確實先進封裝的產能很緊，所以不停地擴產，那先進封裝在未來半導體先進製造的領域重要性也越來越高。」

台積電產能滿載加速擴廠，也印證董事長魏哲家在法說會說的，要加速縮短產能跟需求的差距。

