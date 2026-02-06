魏哲家見高市早苗「熊本二廠改3奈米」！駐日代表李逸洋：中國應該氣得急跳腳吧

即時中心／綜合報導

因應AI熱潮帶動高階晶片需求暴增，台積電（2330）規劃將熊本第二工廠，改為量產最先進3奈米晶片。台積電董事長魏哲家昨（5）日前往日本首相官邸與高市早苗會面，報告熊本二廠的最新規劃。駐日代表李逸洋對此表示，就在日本眾議員選舉投票前幾天，台日高科技緊密結合，讓民主供應鏈強化韌性，高市首相帶領日本經濟往前跨出正確的一大步，中國看到「應該是氣得急跳腳吧？」

駐日代表李逸洋表示，週四最令人振奮的消息就是台積電熊本二廠升級為3奈米製程，投資金額由122億美元提高到170億美元，台積電董事長魏哲家在日本首相官邸與首相高市早苗及重要閣員會晤，取得支持。

李逸洋強調，這案子對台日雙方都意義重大，高市首相提升日本經濟所揭櫫的17項成長戰略產業，跨出最重要一步。「半導體供應鏈的強化及提升自主製造能力，是日本AI、數位轉型、資通訊科技、新型能源及防衛產業的關鍵基礎，也是強化經濟安全保障不可或缺。」對台灣而言，「立足台灣，佈局全球」，建構區域化半導體供應鏈有利於企業多元佈局，接近產業需求。「所以台積電除在美國、德國投資外，日本絕對是非常重要的一環。」

另李逸洋也分析，台積電位於美國亞利桑那二廠的3奈米製程預計2027年底量產，日本熊本二廠3奈米製程的量產時間不會落後太多。至於3奈米晶片的應用範圍，他表示，涵蓋了資料中心、高效能運算、AI機器人、自動駕駛及智慧型手機，包括輝達、蘋果、AMD、高通、聯發科、英特爾、博通都是大客戶。

話鋒一轉，李逸洋也提到先前中國不滿高市首相「台灣有事」發言，從軍事演習、政治威逼、經濟脅廹、到網路攻擊各種手段無所不用其極，卻始終收不到任何效果。然而，就在日本眾議員選舉投票前幾天，台積電在日本提升先進製程，台日高科技緊密結合，讓民主供應鏈強化韌性，高市首相帶領日本經濟往前跨出正確的一大步，中國看到「應該是氣得急跳腳吧？」

