魏哲家親告熊本廠升級好消息...無預警拿出「這一物」讓高市早苗驚掉下巴

台積電董事長暨總裁魏哲家昨（5日）赴日本東京拜會日本首相高市早苗，親告日本熊本二廠將成該國首座3奈米量產基地。會面中，魏哲家無預警拿出高市早苗2021年的著作，高市見後驚訝到張大嘴巴，「驚掉下巴」的表情被現場媒體捕捉，在網路掀起熱議。

魏哲家在會面時證實，台積電的新晶圓廠計畫，也就是熊本二廠技術升級，未來可望採3奈米製程技術生產，進一步促進當地經濟成長。對此，高市早苗表示，此計畫令人振奮，對經濟安全保障具有重大意義。

會面剛開始，魏哲家即拿出一本書，仔細一看發現是高市早苗2021年的著作《美しく、強く、成長する国へ。―私の「日本経済強靭化計画」》（邁向美麗、強韌、成長的國家——我的「日本經濟強韌化計畫」。



魏哲家表示，自己是高市早苗的忠實支持者，五年前寫的一本書中有提到台積電；而高市早苗在看到書封後，當場「驚掉下巴」，真實表情被在場媒體成功捕捉，而外界也多誇讚魏哲家的外交見面禮十分有心，網路熱議不斷。



高市早苗也在後續於社群發文表示，很高興知道魏董事長閱讀過自己的著作，並說她想是因書中內容提到了台積電。

(圖片來源：三立新聞網)

