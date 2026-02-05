魏哲家訪日帶「這本書」拜會日首相 高市早苗驚掉下巴成表情包



台積電董事長暨總裁魏哲家5日赴日拜會日本首相高市早苗。這場會晤敲定台積電熊本二廠將技術升級，首度在日本生產3奈米最先進製程。魏哲家還在拜會期間，秀出高市早苗在2021年出版的一本著作，讓高市早苗驚訝到大張嘴巴。

魏哲家拜會高市時，手上還拿著一本書，仔細一看竟是高市早苗的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家：我的日本經濟強韌化計畫》（暫譯，美しく、強く、成長する国へ。―私の「日本経済強靭化計画」），此書被視為台積電赴日投資設廠的「政治藍圖」。

廣告 廣告

當高市早苗看到魏哲家拿出這本書時，嘴巴大張堪稱是「驚掉下巴」表情包。這本書是高市早苗在2021年9月宣布參選自民黨總裁時緊急撰寫並出版的著作，當中主張通過危機管理投資與成長投資，來面對後疫情時代的挑戰；強化經濟安全，來因應嚴峻的「中國風險」；並加強網路安全。

產經新聞報導，魏哲家向高市表示，台積電正在建設的熊本二廠正在考慮生產3奈米的尖端半導體，這將是日本首例。高市對此表示歡迎，「這非常令人鼓舞。希望你們按照這樣的方向來推動研議，希望和你們密切討論並合作。」高市指出，日本政府將以官民合作方式，積極推動「危機管理型」的成長投資。

綜合日媒報導，台積電最初計畫在熊本縣菊陽町建設中的熊本二廠生產6至12奈米晶片，投資規模為122億美元，因此接下來可能會針對事業計畫變更一案與日本經濟產業省進行協商。如今，計畫改為生產3奈米晶片，投資規模也從原本的122億美元增加到170億美元。同時，日本政府先前已決定對台積電熊本二廠提供最高7320億日圓的補助，如今也正研擬是否提供額外支援。

更多上報報導

中國對外軍售正在全球碰釘子 可靠性與後勤保修存在嚴重問題

美國又拉11國盟友進關鍵礦產「小圈圈」 欲設最低定價抗中影響力

法國接任G7輪值主席 駐台代表龍燁：軍艦穿越台海意在維護國際法規範