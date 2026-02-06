魏哲家訪日拿出1書「這有講到台積電」 高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳

2026年2月5日，台積電董事長暨總裁魏哲家（左）於日本首相官邸與日相高市早苗會談時，拿出高市著作《邁向美麗強盛的國家：我的「日本經濟強韌化計畫」》，高市露出驚訝表情。路透社



台積電董事長兼總裁魏哲家與日本首相高市早苗5日會面，說明熊本二廠的3奈米生產計畫，消息一出不僅引發國際震撼，魏哲家拿出一本高市早苗2021年的著作讓她「驚掉下巴」，更成為表情包在社群瘋傳，網友大讚魏哲家「最強外交禮物」、「高市的驚喜也夠古錐！」

魏哲家5日與高市首相會面，除了說明熊本二廠的3奈米生產計畫之外，並宣布台積電投資金額從122億美元拉高到170億美元，而日本政府也展現誠意，表示要評估提高對台積電熊本二廠，原本最高7320億日圓的補助規模。高市首相強調，這是一次深具意義的會面，希望能深化彼此的「雙贏」合作。

不僅台積電3奈米生產計畫引發熱議，這場會面還有個趣味的插曲，魏哲家拿出一本書，正是高市2021年所著《邁向美麗強盛的國家：我的「日本經濟強韌化計畫」》，魏哲家笑著說：「我是高市早苗小姐的忠實支持者，您5年前寫的一本書，裡面有提到台積電的部分」，此時高市一看到魏哲家手上的書，驚訝地張大嘴巴，這幕「驚掉下巴」的經典畫面，也被當成表情包在社群瘋傳。

2026年2月5日，台積電董事長暨總裁魏哲家，於日本首相官邸與日相高市早苗會談時，拿出高市所著《邁向美麗強盛的國家：我的「日本經濟強韌化計畫」》。路透社

高市5日晚間在X平台發文詳述與魏哲家的會面，稱此為「令人振奮的消息」，並喊出「矽島九州復活」。她強調，高市內閣將在日本各地戰略性地形成這類「產業聚落」，落實「讓日本列島更強韌、更富饒」。高市並表示，很高興得知魏董事長閱讀過她的著作，「我想是因為書中提到了關於台積電的內容。」

魏哲家拿出高市著作引發的驚喜畫面，在社群引發熱烈討論，有網友在Threads轉發畫面大讚：「成功的企業家很用心！見高市送出她的著作！高市的驚喜也夠古錐！」，網友紛紛留言：「很可愛」、「建立台日關係」、「表情包讚」、「台灣幫自民黨加油」、「改成簽書會，也不錯」。

