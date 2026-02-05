魏哲家訪日突化身書迷秀著作 高市早苗「驚掉下巴表情包」成焦點

魏哲家拿出高市著作時，高市早苗忍不住張嘴驚呼。（AP）

台積電董事長暨總裁魏哲家赴日拜會日本首相高市早苗，這場會晤不僅敲定了台積電熊本二廠將技術升級、首度在日本生產3奈米最先進製程。記者會現場發生一段小插曲，魏哲家有備而來，秀出高市早苗的著作，讓高市本人驚訝萬分。

在媒體公開拜會起初，魏哲家手上拿著一本醒目的書籍，仔細一看竟是高市早苗的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家：我的日本經濟強韌化計畫》（暫譯，美しく、強く、成長する国へ。―私の「日本経済強靭化計画」），這本書被譽為台積電赴日投資的「政治藍圖」。高市在書中曾精準預言，半導體是「產業的糧食」，若日本不能自主掌握供應鏈，國防與經濟將極其脆弱。

魏哲家外交手腕有一套，拿出高市著作化身書迷。（AP）

魏哲家在會中正式向高市早苗遞交這份厚禮，熊本二廠將生產3奈米晶片，這比原先規劃的6奈米更進一步，也是3奈米技術首度在日本落地。魏哲家強調，3奈米是目前應用於AI與智慧型手機最尖端的製程，這不僅能帶動九州地方經濟，更將為日本AI產業奠定不可撼動的基礎。

對於台積電的「升級」承諾與魏哲家的細心，高市早苗顯得相當振奮且鼓勵，她表示：「這非常令人鼓舞，請務必按照您的提議進行。」高市指出，日本政府將以官民合作方式，積極推動「危機管理型」的成長投資。她同時強調，為了支持像台積電這樣的高耗能產業，日本將致力於基礎設施整備，包括電力供應的穩定，以實現她在書中提出的「經濟強韌化」三大支柱。

台積電熊本一廠已於2024年底順利量產，而二廠的3奈米布局，無疑為日本半導體重返世界舞台打下一劑強心針。魏哲家在結束與首相的會談後，預計於今日稍晚會晤經濟產業大臣赤澤亮正，針對後續補助與設廠細節進行更深層的協商。





