魏哲家訪日突掏這本書 高市早苗當場「驚掉下巴」表情全被拍

高市早苗看到魏哲家拿出自己的著作，驚訝地張大嘴巴。（圖／達志／路透社）

台積電董事長暨總裁魏哲家5日赴日拜會日本首相高市早苗，雙方公開會晤期間出現一段引人注目的插曲。魏哲家當場拿出高市早苗於2021年出版的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家：我的日本經濟強韌化計畫》，讓高市在看到書名與封面時，露出張口睜眼、眉毛上揚的驚訝神情，畫面被媒體捕捉，成為會談之外的焦點。

該書為高市早苗於2021年9月宣布參選自民黨總裁時緊急撰寫並出版的著作，內容被外界視為日本推動半導體政策、以及台積電赴日投資設廠的重要政治藍圖。書中指出，半導體是「產業的糧食」，在數位化與低碳社會快速發展的背景下，若無法自主掌握半導體供應鏈，日本的經濟與國防安全將面臨高度風險。

廣告 廣告

高市早苗在書中主張，應透過「危機管理投資」與「成長投資」雙軌並進，強化經濟安全與產業競爭力，相關理念也成為日本政府對台積電提供補助與政策支持的重要依據。此次魏哲家在會晤中親自拿出該書，被外界解讀為對日本半導體政策方向的高度呼應。

魏哲家拿出高市早苗的著作。（圖／達志／路透社）

5日的會晤同時被視為台積電在日本長期布局的重要訊號。台積電也透過新聞稿宣布，正評估規劃熊本二廠進行技術升級，未來有機會改採3奈米製程生產。若計畫拍板，將是日本國內首次具備3奈米製程的量產能力。

根據規劃，熊本二廠原先預計生產6至12奈米晶片，投資規模約為122億美元；若升級為3奈米製程，投資金額可望提高至約170億美元。相關方案仍需與日本經濟產業省進一步協商，日本政府也正研議是否提供額外支援措施。

在此次會談中，魏哲家向高市早苗說明，熊本二廠若導入3奈米製程，將有助因應人工智慧與智慧型手機等尖端應用需求，並可帶動九州地區經濟發展，為日本AI產業奠定基礎。

高市早苗則對台積電評估導入3奈米製程表達歡迎，並表示日本政府將持續以官民合作方式，推動「危機管理型」的成長投資，強化半導體等關鍵產業的供應鏈韌性。她也重申，為支援高耗能產業發展，日本將致力於基礎設施整備，包括確保穩定電力供應，以落實書中所提出的經濟強韌化策略。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

吳佩慈憶大S罕提「婚姻不快樂」！曝兩人生前1約定 認了感情被唱衰

102歲人瑞突娶68歲看護遭疑「粉紅收屍隊」 律師逆風：陳松勇也是

看到大S雕像太有感！ 謝金燕深夜寫下真心話：我不想重來