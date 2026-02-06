魏哲家訪日驚喜掏出1物！高市早苗嚇呆合不攏嘴 台積電讓日網超感動

台積電董事長魏哲家日前赴東京首相官邸會晤高市早苗，說明熊本第二晶圓廠3奈米投資計畫，並於會談中突拿出1物，讓高市早苗驚喜到合不攏嘴。（翻攝自X/��台湾のあやみ��）

台積電董事長魏哲家日前赴日拜會日本首相官邸，親自向首相高市早苗說明台積電熊本第二座晶圓廠的最新投資與製程規劃。會談過程中，魏哲家突如其來的一個舉動成為全場焦點，相關照片曝光後，也在日本社群平台引發熱烈討論。

魏哲家會晤高市早苗 熊本二廠3奈米投資細節曝光

魏哲家於昨（5日）前往東京首相官邸，向高市早苗說明台積電日本布局最新進度，宣布熊本第二晶圓廠將導入3奈米先進製程，並同步將整體投資金額上調至約170億美元。此一規模，被外界視為台積電持續加碼日本半導體產業的重要訊號。

高市早苗對此表示感謝，指出3奈米製程能在日本量產，對於強化全球半導體供應鏈韌性，以及提升日本經濟安全保障，具有關鍵意義，並指示相關部會研議進一步的政策支援與補助措施。

為何魏哲家帶書赴會？

會談進行途中，魏哲家突然從隨身物品中取出一本書，引起現場注意。該書正是高市早苗於2021年出版的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家——我的「日本經濟強韌化計畫」》。

魏哲家訪日送「政治藍圖」？高市早苗笑得樂開懷。（翻攝自首相官邸）

魏哲家當場表示，自己長期關注高市早苗對日本經濟與產業政策的規劃，並形容該書內容對台積電赴日投資具有高度參考價值。高市早苗見狀露出驚訝神情，相關畫面隨即成為媒體鏡頭捕捉的焦點。

台積電日本投資有何象徵意義？

照片曝光後，日本社群平台迅速出現大量討論，不少日本網友留言表示感動，認為這不僅是企業交流，更象徵台日半導體合作關係的深化。

留言內容包括「謝謝台積電」「台日友好」「看到這一幕很感動」「高市早苗的表情太可愛了」等，相關畫面也被多家日媒轉載，引發跨國關注。

台積電熊本設廠與日本選戰是否產生連動？

由於高市早苗目前正積極投入眾議院選舉，外界也關注此次會晤是否對日本政壇產生影響。不過，相關人士僅表示，此次行程主要聚焦於半導體產業合作與投資說明，後續仍將依既有行政流程推動相關計畫。

