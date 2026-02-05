魏哲家訪高市早苗 台積電熊本二廠6奈米跳升3奈米拚量產

台積電董事長魏哲家親訪日本首相高市早苗。（圖／取自日本首相官邸網站）

台積電（2330）跨海赴日設廠，熊本版圖再往前推一大步。因應人工智慧（AI）帶動的晶片飢渴潮，原本鎖定6奈米製程的熊本二廠，如今朝3奈米先進製程邁進，意味著日本有機會首度迎來全球最先進量產節點的晶圓廠。

台積電董事長魏哲家今（5）日前往日本首相官邸，與日本首相高市早苗會面，正式說明熊本二廠評估改採3奈米製程技術生產的最新規畫。會後，日本首相官邸也在社群平台X公開兩人會面合照，點名這樁合作被視為日本半導體戰略中的關鍵一環。

這一趟會面，被視為台日半導體聯手升級的重要政治背書。魏哲家向高市早苗表達，為了因應AI應用帶來的強勁運算需求，台積電正評估將目前興建中的熊本第二座晶圓廠，由原先規劃的6奈米，往3奈米先進製程邁進。

日本媒體先前已有風聲傳出。《讀賣新聞》報導指出，台積電已規畫在熊本二廠量產3奈米先進晶片，整體投資規模上看170億美元，台積電後續也將與日本經濟產業省就計劃變更細節協商。一旦成局，這將是日本境內首座3奈米製程晶圓廠，產出可望鎖定AI資料中心、自動駕駛與機器人等高階運算領域。

日本政府對這場投資顯然寄予厚望，內閣官房長官木原稔在X上直言，3奈米是當前全球最先進的半導體技術，正好對應高市內閣鎖定的AI機器人與自動駕駛等戰略發展領域，並表態期待未來雙方就此展開更深入的討論與合作。

對台積電而言，熊本布局已從「先站穩腳步」進入「加碼衝刺」階段。台積電與Sony等夥伴合資興建的熊本一廠，採用特殊製程技術，已在2024年底以不錯良率順利量產；二廠營建工程也已開跑，原訂規畫是生產6奈米製程，如今則朝更先進的3奈米選項調整。

魏哲家也特別向日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府以及當地社區致謝，並強調日本前瞻性的半導體政策，將為整體產業帶來實質且顯著的長期效益。

從實際進度來看，一廠已經進入穩定量產期，二廠工程全面展開，顯示台積電在日本的角色定位，已從單純「供應鏈分散據點」，升級為「先進製程聯合基地」。在 AI 時代的算力競賽中，熊本不只是在地的產業聚落重組，也正成為台日兩國在半導體戰略上共同押注的前線據點。

