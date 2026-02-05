魏哲家證實台積電熊本二廠3奈米計畫 日相高市「深感振奮」

台積電董事長魏哲家（左二）今（5）日上午與日相高市早苗（左三）會面，親自證實台積電熊本二廠將生產3奈米晶片的消息，高市早苗聽到之後表示「深感振奮」。

台積電董事長暨總裁魏哲家，今（5）日上午在東京與日本首相高市早苗會談，並當面證實興建中的熊本二廠，將生產3奈米晶片。高市早苗表示，聽到這項計畫，「令人備感振奮」，期待深化雙贏合作關係。（葉柏毅報導）

魏哲家在與高市早苗會談時表示，3奈米技術是應用在人工智慧與智慧型手機的尖端製程，相信新計畫將有助地方經濟成長，並為日本的AI產業打下基礎。

高市早苗則指出，日本政府將推動官民合作，促進國內危機管理投資與成長投資，而AI與半導體正是關鍵的戰略領域，日本與台積電的合作，就是這方面的典範。高市並表示，聽到台積電將在日本生產3奈米晶片，令人「備感振奮」，期盼深化雙贏合作關係。

3奈米晶片預期將應用在人工智慧（AI）資料中心、自動駕駛及機器人等領域，但目前日本國內還沒有具備製造此類晶片的生產基地。如果台積電熊本二廠的新計畫順利實施，將是日本首次落實3奈米晶片的在地生產。