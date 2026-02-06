魏哲家赴日本拜會高市早苗 「外交最強伴手禮」讓她目瞪口呆

台積電董事長暨總裁魏哲家（左二）5號上午與日本首相高市早苗（右二）會面。

台積電董事長魏哲家5號拜會日本首相高市早苗，當場拿出高市早苗2021年的著作，讓她驚訝到目瞪口呆，雙方正式敲定熊本二廠將加碼投資至170億美元，首度在日本導入3奈米製程。（請聽ＡＩ報導）。

魏哲家5號拜會高市早苗時拿出高市早苗在2021年出版的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家：我的日本經濟強韌化計畫》。這本書被譽為台積電赴日投資的「政治藍圖」，書中精準預言半導體即是「產業糧食」。看見自己的著作出現在魏哲家手中，高市早苗當場嘴巴張大、眉毛上揚，不敢置信的表情被現場媒體捕捉。

廣告 廣告

除了外交驚喜，這場會晤也帶來實質的重磅利多。台積電指出，為因應AI與尖端智慧型手機的需求，熊本二廠將由原定的6奈米技術大幅「躍進」升級為3奈米製程，這也是台積電最先進製程首度在日本落地。隨著技術升級，投資規模也預計從122億美元擴增至170億美元。

高市早苗也對台積電的承諾表達強烈支持，強調日本政府將積極推動穩定電力供應等基礎設施整備。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。