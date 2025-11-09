魏哲家運動會穿「tsmc」特製鞋 出自高雄MIT製鞋廠

台積電董事長魏哲家(中)今天穿著一雙黑白相間、印著紅色「tsmc」字樣的運動鞋，相當吸睛。圖左為魏哲家夫人牛慶容，右為輝達執行長黃仁勳。(記者劉信德攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電上周六盛大舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳同場亮相，魏哲家被拍到腳上穿著特製鞋款，黑白相間印著紅色「tsmc」(台積電英文縮寫)字樣的運動鞋，相當吸睛。這雙鞋是來自高雄一家MIT製鞋廠，商家彪琥透露是2018年向台積電創辦人忠謀提案，看到日前被魏哲家穿著，感到非常驚喜與感動。

對於外界關注的那雙運動鞋，魏哲家上周六下午透露那是參加公司的海外聚會時送的；哪裡可買到？他說「明年一定買得到」。他的回應，似乎說明公司明年可能會推出這款特製鞋，與運動衣帽從頭配到腳成一整套。

