魏哲家面提台積電熊本二廠3奈米晶片計畫 日相高市：備感振奮

2026年2月5日，台積電董事長暨總裁魏哲家（左二）與副總經理李俊賢（左一），於日本首相官邸與日相高市早苗（右二）、內閣官房長官木原稔會面。路透社



台積電董事長暨總裁魏哲家今日（2/5）上午在東京與日本首相高市早苗舉行會談，傳達將在興建中的熊本二廠生產3奈米晶片的計畫。高市早苗表示，該計畫「令人備感振奮」，對經濟安全至關重要，強調日本政府願意緊密商討、深化合作。

魏哲家在日本首相官邸與高市早苗會談時，宣布熊本縣的3奈米晶片生產計畫，指3奈米技術是應用於人工智慧（AI）與智慧型手機的尖端製程，相信新計畫將有助於地方經濟成長，並為日本的AI產業打下基礎。

對此，高市早苗表示，日本政府將推動官民合作，促進國內危機管理投資與成長投資，而「AI與半導體正是關鍵的戰略領域，日本與台積電的合作就是這方面的典範」，稱此消息「令人備感振奮」，並表達日本政府願意緊密商討、深化合作。

台積電自2024年起在熊本縣菊陽町正式啟動首座生產12至28奈米晶片的晶圓廠，目前正在同一廠區推進「熊本二廠」的建設，預定於2027年12月啟用。熊本二廠原計畫生產6至12奈米晶片，但將調整為量產3奈米晶片，設備投資規模將從122億美元上看170億美元（約合5386億台幣）。

3奈米晶片預期將應用於人工智慧（AI）資料中心、自動駕駛及機器人等領域，但目前日本國內尚無具備製造此類晶片的生產基地。若熊本二廠的新計畫順利實施，將是日本首次落實3奈米晶片的在地生產。

台積電近期將正式決定變更生產計畫，並與日本經濟產業省推進協商。

另，總部位於東京的日本Rapidus公司亦致力於在本土生產尖端半導體，透過與美國IBM的技術合作，已在去年春天於北海道千歲市的工廠試產2奈米晶片，並計畫自2027財政年度起量產出貨。

