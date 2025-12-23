魏哲家預言成真？傳英特爾18A效能不如台積電3奈米 業界示警：麻煩大了

英特爾（Intel）最新18A製程晶片已開始量產，市場卻傳出效能不如預期。英特爾示意圖。路透社



英特爾（Intel）號稱能扭轉乾坤的「18A製程晶片」已開始量產，近日市場卻傳出「客戶只有自己」，且自家採用18A製程晶片的新產品，跑分還跑輸上一代用台積電3奈米生產的產品，似乎印證台積電總裁魏哲家去年的預言：「台積電3奈米效能比英特爾18A好」。

據美國財經媒體報導，英特爾亞利桑那州新晶圓廠已開始量產18A製程晶片，但目前唯一的客戶就是英特爾自家產品。市場追蹤網站Techbang則稱，英特爾新一代Panther Lake處理器使用18A晶片，但跑分測試數據顯示，這款代號酷睿Ultra 7 365的新晶片在單核與多核效能上，竟然都輸給現有的Ultra 7 268V，正式版上市的測試結果是否如工程樣品跑分，則還待觀察。

事實上，英特爾使用18A晶片的自家產品，被視為「重返榮耀」之作，更有意與台積電互別苗頭。然而，英特爾先前由於自家20A製程良率進度未如預期，現行Ultra 200系列運算晶片由台積電3奈米製程代工，如今新產品採用自家18A製程生產的晶片，傳出跑分還跑輸上一代用台積電3奈米生產的產品，讓業界示警「英特爾麻煩大了」。

業界認為，英特爾18A製程已經在內部晶圓廠跑了兩年了，若良率起不來，對於英特爾往後的技術發展是一大警訊，這也印證了台積電總裁魏哲家去年年初對外資法人的預言：「台積電3奈米製程優於英特爾18A製程」，台積電在性能、能耗和可靠度都勝一籌，技術持續領先。

