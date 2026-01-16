魏哲家預警台灣缺電影響AI發展 童子賢：德總理認廢核錯誤值得借鏡

和碩集團董事長童子賢認為，德國不僅承認廢核錯誤且提出解決之道應可作為台灣借鏡。

當身為工業強國的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）公開承認廢核爲錯誤之舉，再到台積電董事長魏哲家昨（15）日在法說會現場中大釋利多訊號，卻唯獨對台灣缺電問題表示擔憂。和碩集團董事長童子賢表示，「值得深思的是，台灣的能源政策與產業需求是否已經脫鉤？當台灣希冀台積電與AI產業能帶領經濟發展持續欣欣向榮之時，是否能提供足夠的電力作為產業的堅實奧援，否則也是『巧婦難為無米之炊』！」

向來關心台灣能源政策與生態平衡的童子賢，在看到梅爾茨日前公開發言中，再次為台灣能源政策與執行方向感到憂心，原因是梅爾茨坦言「德國過去全面退出核能是一個『嚴重的戰略錯誤』，即使要執行能源轉型，也應該保留最後一批運作中的核電廠持續供電。」

由於犯了「嚴重的戰略錯誤」，梅爾茨分析出，這才導致了「德國目前發電量不足，更推升電力成本增高，使得德國成為全球能源轉型成本最高的國家之一。」

對照台灣，很難不令人聯想到，台灣正在走德國的老路上，更不用說，「此刻台灣正在全球AI供應鏈扮演重要且關鍵的角色，AI發展也將攸關台灣科技業的當下發展與未來布局，倘若因電力不足而錯失良機，實為台灣經濟與產業發展之憾！」童子賢正色預警。

而為了扭轉局面，梅爾茨提出了解決方案，他主張利用現有的電廠舊址以及現成的電網建設進行重建、擴張，藉此可降低建設成本並縮短工期，讓因應方案可以盡快的補上供電缺口。

童子賢不僅認同「梅爾茨的做法不僅務實且具經濟效益，也值得台灣參考借鏡！」更提醒「台灣已無時間觀望等待，德國廢核經驗已經告訴我們，大量補貼的做法並無法長久，過於昂貴的能源成本既不務實，也不具競爭優勢。」

被國人封為護國神山的台積電，其發言動見觀瞻，董座魏哲家也在法說會中對於台灣電力供應狀況表示擔憂，深怕因缺電而陷入生產瓶頸，他的發言也道出了，即使台積電擁有獨步全球的先進技術，也還是擔憂因電力不足而無法大展身手的無奈心情，童子賢更以一句「這就是巧婦難為無米之炊」來形容。

